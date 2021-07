El mensaje de Cristina Fernández de Kirchner que hizo bajar al dólar blue

En el segundo día de estabilidad del dólar blue tras la minicorrida cambiaria que hubo la semana pasada, el economista de MDZ radio, Carlos Burgueño, contó cuál fue la señal que Cristina Fernández de Kirchner le dio al mercado, la cual logró equilibrar a la moneda extranjera.

El dólar blue cotiza ahora en 180 pesos para la venta y 177 para la compra, se mantiene en el mismo precio de ayer. De hecho, "según fuentes oficiales, el blue ayer operó entre 2 y 3 millones de dólares nada más; o sea, muy poco, y cayó 3 pesos", contó Bugueño.

El economista, basado en sus fuentes cercanas al Gobierno nacional dijo que este equilibrio en el dólar blue se logró sin ningún tipo de intervención. "Ellos creen que el blue llegó a un techo, 185 pesos por dólar, no se pudo sostener ni en ese precio ni la corrida y solo se desplomó, casi sin operación", detalló el especialista.

Además, el economista dijo que desde el oficialismo también se basan en que en los primeros días del mes muchas Pymes van a vender dólares para pagar sueldos, además estamos próximos al pago de Ganancias y Bienes personales. "Por eso el Gobierno está tranquilo, observando qué pasa".

Cristina Fernández de Kirchner le permitió a Martín Guzmán usar parte de los U$S 4.350 millones que llegarán en agosto por los DEGs, para cumplir con el pago de U$S 1.800 millones al FMI.

Burgueño dijo que esta es la información que le llega por fuentes del Gobierno: "Eso me cuentan, lo que yo sí puedo decir es que el hecho de que Cristina Fernández de Kirchner se haya asustado ante un dólar turbulento y haya dado el aval público para que Martín Guzmán use los DEGs cambió el panorama económico de Argentina".

Según Burgueño, esta decisión de Cristina Fernández Kirchner "en realidad no es una solución de fondo, sino que hay un aval para que se paguen 2 vencimientos y no mucho más". Sin embargo, "está marcando para dónde es el camino: con el FMI hay que acordar".

Para el economista, si bien "todos descartan que el arreglo con el Fondo va a suceder, no ocurre. Al FMI no le importa, tal día vencen 1800 millones de dólares y hay que pagarlos. Ante ese panorama, el mensaje de Cristina Fernández de Kirchner es también un mensaje al mercado y el mercado se tranquilizó". "La gran pregunta que nos hacemos es ¿por qué no los calman del todo, acordando con el FMI?", completó

Así, el columnista concluyó en que "esa tranquilidad es lo que el mercado tomó como una señal, una primera definición que tranquilizó el mercado. Pero otra declaración alocada y esto se altera otra vez".