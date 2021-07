Alfredo Cornejo sobre la candidatura suplente de Rodolfo Suárez: "No veo el problema"

El precandidato a senador nacional de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, estuvo en Uno Nunca Sabe y dio detalles sobre lo que fue el armado de listas, de cara a las PASO. Hay un hecho que se considera una "jugada magistral" y es que el actual gobernador, Rodolfo Suarez, es candidato a senador suplemente, algo prohibido por la Constitución provincial. Pero Cornejo dio detalles de esa maniobra electoral.

El artículo 115 de la Constitución de Mendoza dice que "el gobernador tampoco podrá ser electo senador nacional hasta un año después de haber terminado su mandato". Sin embargo, Juntos por el Cambio presentó a Suarez como primer suplente en la lista de candidatos a senadores nacionales. Es decir, si Alfredo Cornejo llega al Congreso y renuncia en algún momento a su banca, ésta será ocupada por Suarez.

Sin embargo Cornejo minimizó esto y dijo que la propuesta de Suarez es simplemente un "símbolo", porque "estamos muy orgullosos de que haya tenido una actitud muy distinta a la del Presidente en el manejo de la pandemia".

En ese sentido, aseguró que mientras AMBA estuvo cerrado absolutamente por decisión del Gobierno Nacional, Mendoza estuvo abierta parcialmente: "no hubo restricciones a la libertad, las personas pudieron salir, se pudo circular, los comerciantes pudieron volver a trabajar y cuando uno ve las cifras, la progresión de contagios y muertes fue muy similar".

Ante esto, el periodista Marcelo Arce le cuestionó si era necesario poner ese símbolo, "hay ministros del gabinete también" y Cornejo asintió: "No era imprescindible, es cierto, pero (Suarez) es bueno, tiene buena imagen y la tiene bien ganada"."Es obvio que mientras sea gobernador no puede asumir", pero en 2023 "sí, ahí puede, lógico", completó.

Ante esto, Arce mencionó el artículo 115 de la Constitución provincial, pero Cornejo dijo que la carta magna provincial "tiene varias cláusulas obsoletas, es de 1916, prohíbe por ejemplo que un discapacitado pueda ser funcionario público. Se entiende en ese contexto, pero hoy parece una barbaridad".

Y comparó aquello con la candidatura de Suarez: "El gobernador no puede ser senador porque la Asamblea Legislativa era la que elegía esos cargos hasta 94, cuando se determinó la elección del senador nacional por el pueblo en forma directa. A partir de esto esa cláusula no tiene ningún sentido. Sigue ahí, como tantas otras que están en la Constitución y no se aplican".

En ese sentido, Cornejo se explayó: "Está sujeto a interpretación, por supuesto, alguno podrá impugnar y vaya a saber ante quién lo hace. Pero me parece un poco raro, porque todos sabemos que esa cláusula está en desuso".

"¿No es una forma de darle salida a Suarez en caso de que usted sea candidato a presidente o vuelva a ser gobernador?", le cuestionaron en Uno Nunca Sabe. Y Cornejo respondió: "Hagamos las conjeturas que se quieran, no dejan de ser conjeturas. Si es por lo que a nosotros nos conviene, si Suarez se va con los números que tiene hoy (bien altos), nos conviene llevarlo a diputado nacional en la próxima elección".

"A mi me parece que no han encontrado fallas y quieren tenerlas en esto. Y la verdad es que es una candidatura suplemente, un símbolo, no le afecta a nadie y no veo por qué tanto lío", concluyó.