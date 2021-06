Alarma en los mercados: aumenta el dólar blue y cae el precio de la soja

Si bien la soja bajó 100 dólares del máximo que había alcanzado, el economista y columnista de MDZ Radio, Carlos Burgueño dijo que no era "alarmista" respecto de esto. Sin embargo, mencionó que sí afecta al precio del dólar, tanto del legal como del blue.

"Yo soy menos alarmista, porque la mayoría de la soja ya se liquidó. Lo que falta de junio a agosto no es la mayor parte del precio de lo que hay para liquidar", explicó Burgueño quien además dijo que esto ya estaba previsto desde Estados Unidos.

"En un informe del Sistema de Reserva Federal (FED), que es el Banco Central de Estados Unidos, se anticipó antes de ayer que recién podría revisar las tasas de interés en 2023. Entonces con la revisión para 2023, los mercados se anticiparon y todos los commodities, no sólo la soja, tuvieron una baja y un reacomodamiento y que después probablemente busquen un nuevo equilibrio", contó Burgueño. "Anticiparon esta baja y que en el corto plazo puede volver a subir", completó.

De todos modos, Burgueño dijo que el dato que aún no tienen es qué tan rápido será la recuperación de la economía mundial post pandemia, "porque aún estamos en crisis sanitaria y la salida no está bien mensurada. Más bien esto parece una búsqueda de un nuevo equilibrio en los mercados", en todo esto Burgueño justificó su afirmación: "Yo no sería tan tremendista".

¿Por qué bajó el precio de la soja?

Según Burgueño la soja bajó en primer lugar porque su precio estaba muy alto, "nada sube 100 dólares la tonelada en un mes y medio". y el segundo punto, "tiene que ver con la producción mundial, es muy bueno el ritmo de producción de soja en todo el mundo, como así también del resto commodities".

La soja y su relación con el dólar

"Los mercados locales también miran qué está pasando con la soja y por eso tanto el dólar blue como el financiero se recalientan", contó Burgueño. Este análisis el especialista lo basa en que "no hay ningún otro motivo por el cual haya presión sobre el tipo de cambio, más que la soja".

"Lo único que varió es que la velocidad de compra de dólares por parte del Banco Central cambió, disminuyó: en mayo estábamos a un ritmo de más de 2 mil millones de dólares y ahora estamos peleando los mil", continuó explicando Burgueño y concluyó en que "esto lo ve el mercado, lo anticipa y empieza la presión cambiaria en un dólar que se lo percibe barato".