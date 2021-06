Vacaciones de invierno: ¿qué pasará con el turismo en julio?

Desde el Gobierno pusieron en duda que se pueda habilitar la temporada turística de invierno. Desde la Cámara de Comercio de Malargüe aseguraron: "Le pedimos a Nación que nos de certezas y que dejen de meter miedo".

MDZ Radio dialogó con Gustavo Mirás, presidente de la Cámara de Comercio de Malargüe, quien aseguró que en el mes de mayo se reunieron con el ministro de Turismo, Matías Lammens, donde le solicitaron que se garantice la temporada invernal.

"En Malargüe dependemos de la temporada de invierno, le solicitamos al Ministro que se le permita circular a los argentinos libremente para garantizar la temporada. Hoy dicen que corremos riesgo por una tercer ola. Yo pregunto ¿y las empresas? nos está pasando la ola por arriba".

Mirás, relató que el sector turístico y el alojamiento se maneja con seña y agregó: "Con este panorama la gente no avanzará en las reservas por el miedo a que suceda esto. Este dinero anticipado nos viene bien para reacondicionar los lugares para la temporada invernal".

En el departamento del sur, la mayor preocupación la tienen quienes trabajan en el Valle Las Leñas, para el referente de la Cámara "el Valle de Las Leñas no se puede poner en funcionamiento solo con el turismo interno" y agregó: "Esto afecta entre 700 y mil personas que hacen temporada, recordemos que el año pasado ya no estuvieron, no podemos pasar otro año cerrado, tendremos que salir a pedir asistencia del Estado".

"Necesitamos del turismo nacional, ya perdimos el internacional, necesitamos de todos los argentinos".

Más allá de esta situación compleja y que todavía no tiene definición, Gustavo Mirás, felicitó al Gobierno Provincial por la decisión de vacunar a los trabajadores que nuclean al sector turístico y aseguró que ese gesto da aliento para que el turismo siga funcionando.

