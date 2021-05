¿Cómo puede perjudicar a Argentina el acuerdo del sindicato de Moyano con Walmart?

Se resolvió finalmente el conflicto entre el Sindicato de Camioneros que lidera Hugo Moyano y los nuevos dueños de WalMart. El acuerdo es muy beneficioso para los empleados de la compañía y fue catalogado como algo "increíble" por el economista y columnista de MDZ radio, Carlos Burgueño. Nos contó los detalles y lo grave que puede ser a futuro para el país.

Recordemos que los estadounidenses a cargo de WalMart decidieron dejar de trabajar en Argentina y le vendieron al grupo de De Narváez su operatoria de supermercados. "De Narváez pagó realmente barato y ahora empezamos a entender por qué. Los de WalMart huyeron", comentó Burgueño en su momento.

El conflicto actual se desató porque Hugo Moyano exigía que el grupo de De Narváez despida a todo el personal, los indemnice, los vuelva a contratar y les respete la antigüedad. Algo que el economista calificó como "una locura".

Finalmente, lo que se consiguió fue un bono único para cada empleado de la empresa. "Es mucho dinero por trabajador, desde 117 mil pesos hasta casi un millón, dependiendo el caso", dijo Burgueño quien además contó que desde WalMart calificaron como un "éxito en la negociación" que este bono extraordinario no es remunerativo.

Por lo tanto no se reconoce en la indemnización ni en cálculos de aguinaldo, no hay ningún cambio en el estatuto laboral de los trabajadores y es hasta en hasta 5 cuotas. Los empleados que menos cobren van a recibir todo el pago de una vez. Además el bono se hace extensivo a todos los contratados no sólo a quienes forman parte del sindicato de Moyano.

"La empresa va a poner un poco más de 500 millones de pesos, mientras que Camioneros firmará, para que no haya reclamos futuros, que no es una indemnización sino un bono extraordinario que no tiene nada que ver con la liquidación salarial", contó Burgueño.

Pero, a nivel macro el economista dijo que lo que no se conoce es si esto es algo puntual de WalMart o de ahora en adelante cualquiera que compre una empresa deberá considerar el mega bono", lo cual es muy probable que suceda.

En ese sentido, Burgueño reflexionó: "Pocas cosas espantan más a un inversor que esto. Un empresario que compre una empresa no sólo tendrá en cuenta las condiciones económicas del país, las condicionalidades financieras a futuro y todas las trabajas que de por sí te pide el Estado Argentino, sino que además temerán que les exijan esto", concluyó.