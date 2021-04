Atención: más denuncias por estafas con los turnos de vacunación

Ayer se comunicó con MDZol un lector que contó en primera persona cómo quisieron estafarlo. Hoy desde el Poder Judicial aseguraron que no hay denuncias formales al respecto, pero llegaron más testimonios sobre la estrategia de los estafadores que, con la excusa de un falso turno de vacunación, quieren engañar a ciudadanos de todas las edades.

Un hombre de aproximadamente 45 años contó que recibió un llamado telefónico de una persona que le decía que formaba parte del Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza y que se comunicaba por esa vía porque los sistemas digitales estaban colapsados. Vale aclarar que también hay comunicaciones reales de la cartera sanitaria por este asunto, por lo cual la víctima no dudó, en principio.

Además, los estafadores "tenían todos mis datos, por eso lo vi creíble", relató. "Tomé instrucciones de lo que tenía que hacer, hasta que me di cuenta que no se trataba de algo serio. Eso fue cuando me dijeron que debía ir a un cajero de la red Link o Banelco y activar desde ahí mi 'PIN vacunar'".

Mientras tanto, una mujer de más de 70 años contó que se comunicó con ella "un tal doctor Federico Álvarez, de la secretaría central del Ministerio de Salud para avisarme que tengo mi turno asignado para recibir la segunda dosis de la vacuna, sea la Sputnik o la china". "Hablaba mucho, yo pensé: 'qué larguero que es este tipo'", continuó relatando la víctima.

El falso médico le preguntó a la señora qué hospital prefería, ella eligió el Diego Paroissien de Maipú y finalmente le dijo que se acercara con una clave, que serían los últimos 6 números de su teléfono, a un cajero de la red Link para obtener su turno de vacunación.

Atentas a que por ningún motivo desde el Ministerio de Salud podría pedirle a un ciudadano que se acerque a un cajero para este tipo de transacción, estas víctimas lograron salir airosas del intento de estafas.