Alerta: advierten sobre una estafa con supuestas vacunas en Mendoza

Si algo tienen los estafadores es olfato para leer la coyuntura. Y ahora no se les ocurrió mejor idea que aprovecharse de la ansiedad de quienes esperan la vacuna contra la covid: alrededor del mediodía de este lunes, un alarmado lector de MDZ se contactó para advertir que lo habían intentado estafar diciendo que se comunicaban desde el Ministerio de Salud provincial.

Sebastián dice que la habilidad de los delincuentes es alucinante. "Era un número desconocido. Cuando atendí, un hombre que se identificó como el doctor Marcos Alejandro Palacios me dijo 'usted ya recibió la primera dosis, ¿no?'. No sé cómo sabían que estoy vacunado, la verdad. El asunto es que me terminaron ofreciendo un turno para darme la segunda aplicación".

La siguiente consulta tramposa fue dónde y cuándo se había vacunado. "Sin querer le empecé a dar esos datos. Me vacuné el 14 de marzo, etc. Hay que tener cuidado, porque a esa altura estaba entrando como un caballo", plantea Sebastián.

Cómo zafó

La salvación llegó por casualidad. Porque la semana pasada la esposa de Sebastián dio positivo de covid: él no estaba seguro de que fuera oportuno darse la segunda dosis ahora, debido a que él también, al ser contacto estrecho, fue aislado y tendría que seguir así por unos días.

—No, no... ¡tiene que hacerlo ahora mismo para no contagiarse usted! Hay que completar el trámite urgentemente— respondió el supuesto doctor Palacios.

"Ahí empecé a dudar -relata Sebastián-. Me parecía poco profesional que, en mi situación, me hablara así". El falso médico le dijo que tenía que tener lista una fotocopia del DNI y una copia impresa de un ticket que le iban a enviar.

"Yo alcancé a darme cuenta, pero alguien muy ansioso a lo mejor cae"

Y eso no fue todo: "como el sistema está saturado, le vamos a dar el PIN Vacunar. Para eso tiene que ingresar a un cajero Banelco o Link y seguir mis instrucciones", remató el supuesto doctor Palacios.

Llegado ese punto, Sebastián cortó. Si lo hubieran convencido de ir al cajero, probablemente le habrían sacado alguna clave y, desde luego, dinero.

"Yo me di cuenta. Sin embargo seguro que a un abuelo o a alguien que está muy ansioso le pasan el trapo. Pensé que tenía todas las luces prendidas y me venía creyendo todo. Así que mucho cuidado", termina el entrevistado, que sigue esperando que le pongan la dosis que completará su vacunación.