El motivo por el cual la salida de Pergolini de Boca Juniors podría complicar la gestión de Riquelme

El analista Daniel Bilotta esta vez desmembró un conflicto también de índole político pero en torno al mundo del fútbol. Se trata de la polémica salida de Mario Pergolini como vicepresidente del Club Atlético Boca Junior, por diferencias con Juan Román Riquelme. Según la información del especialista, es posible que tengan que rever el estatuto.

Para Bilotta, el proyecto de Riquelme es ser presidente del Club Boca Juniors y todo aquello que se le opone entra en una zona de dificultades. Casi las mismas que va a tener el propio Riquelme si no consigue la meta que él mismo se ha impuesto, que es que Boca sea campeón de la Libertadores. "Algo que así como están, incluso en el campeonato local , parece difícil de conseguir aunque no hay que olvidar que en política y en fútbol la suerte es un factor decisivo", reflexionó.

Lo que sí parece claro, siempre según el columnista, es que tenían razón aquellos que le advertían a Jorge Ameal y también a Pergolini que con el 10 de Boca como aliado entraban en una zona de conflicto inminente si ganaban el gobierno azul y oro. "En 2 años hay elecciones en el club y las cosas no están saliendo bien. Habrá que ver qué pasa si Mauricio Macri se pone la próxima campaña de Boca al hombro. Recordemos que con su gestión Boca ganó muchos premios internacionales", especuló Bilotta.

En ese mismo sentido, el analista dijo: "Suponemos que Macri no será nuevamente candidato a presidente de Boca, no lo sabemos, pero da esa impresión. ¿Qué pasaría si Macri sale a hacer campaña por un candidato más identificado con Boca que el que tuvo Cristian Gribaudo en las últimas elecciones? No daba la impresión de que Gribaudo y, sobre todo con el poco carisma de Daniel Angelici, iba a hacer una gran campaña para derrotar una lista del último ídolo que tuvo Boca, que sin dudas en Juan Román Riquelme".

¿Boca le "baja el precio" a Macri?

Ante esa pregunta, Bilotta dijo: "No lo sé, pero sí me parece pertinente al menos recordar que la carrera política de Macri empieza con el club Boca Junior. Fue la primera gran prueba y desafío que tuvo, donde además demostró que podía hacerse una gestión en el mundo deportivo desde otro punto de vista".

Finalmente contó que, según información en off a la que pudo acceder nuestro columnista, "Pergolini fue el que más aportó testimonio patrimonial, que te exige el estatuto de Boca para ser presidente". Eso significa que fue el que consiguió dar las condiciones, por su situación patrimonial, para que la lista tuviera validez. "Hay que ver si la salida de Pergolini no complica a la actual comisión directiva o cómo se resuelve este tema. Mucha atención a esto", concluyó.