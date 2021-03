Según el ministro de Economía, ¿a cuánto estará el dólar a fin de año?

Junto al economista Carlos Burgueño analizamos algunos puntos de la entrevista que el ministro de Economía, Martín Guzmán, le brindó ayer al periodista de América TV, Luis Novaresio. Hablaron sobre el valor del dólar oficial hacia fines de este 2021 y del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Novaresio le preguntó a Guzmán a cuánto va a estar el dólar a fin de año y su respuesta dejó algo de tela para cortar. Le consultamos a Burgueño cómo lo interpretó él. "Los 102 y 105 pesos por dólar que el ministro menciona es el precio del dólar oficial sin impuestos que tiene el presupuesto. Entonces, el mensaje que envía Guzmán es: 'yo me comprometo a que ese sea el valor del dólar oficial', que es para la macro economía. Es decir para los importadores y exportadores", explicó nuestro columnista.

En ese mismo sentido continuó analizando que Guzmán no mencionó ni al pasar el valor de los otros dólares. "Pero es una señal a los operadores para decir: 'este año no hay devaluación'", aseguró el especialista. A partir de aquí surgieron otras conclusiones de economistas que aseguraron que nuevamente tendríamos un dólar atrasado o un "dólar electoral". Además, el titular de la cartera económica tampoco detalló si el Gobierno tiene o no herramientas para ejecutar esa política cambiaria que plantea.

En aquel mismo sentido, Burgueño dio su opinión: "Para mi, lo que no se ajuste este año se deberá ajustar el que viene o al menos habrá que hacer una corrección respecto de las retenciones, porque en economía hay algo que se llama 'precios relativos' y me consta que Guzmán lo sabe".

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional

Durante la entrevista con Novaresio, Guzmán también habló sobre el acuerdo con el FMI. Recordemos que el mismo se estaba planteando a 10 años, pero el ala kirchnerista de la coalición de gobierno exigía que fuese a 20, por el monto posible de pago anual. "En un momento Novaresio le preguntó si habrá acuerdo a 10 años o a 20 y por primera vez Martín Guzmán reconoció que puede no ser a 10. No menciona la frase '10 años', pero dice: 'vamos a buscar un acuerdo con el FMI sustentable'", detalló Burgueño.

¿Esto qué quiere decir? "Que ganó la política, el ala dura del kirchnerismo y da a entender que el ministro compró en parte el discurso más duro", sentenció nuestro economista.

Sobre la propuesta del Presidente de investigar a funcionarios de la gestión anterior, Guzmán "fue más diplomático: 'si hay un juicio, dejemoslo a la Justicia'", resaltó Burgueño.