ARA San Juan: lo que deberá dilucidar la Justicia por las escuchas ilegales

Finalmente, se suspendió la indagatoria a Mauricio Macri en Dolores por el presunto espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan que se hundió en 2017. De todos modos, en No Tan Millennials dialogaron la periodista de judiciales Claudia Kaufman y la abogada kirchnerista, Graciana Peñafort sobre las responsabilidades, o no, del ex presidente.

Kaufman confirmó que efectivamente hubo informes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sobre la identidad de las víctimas del Ara San Juan y de sus familiares. Lo que la Justicia ahora debe determinar es si la responsabilidad de eso fue del entonces presidente, Mauricio Macri, ya que el Poder Ejecutivo tiene la responsabilidad política e institucional de la agencia, o si lo hizo la AFI por su cuenta.

Sin embargo, la periodista dijo que "generalmente los servicios de inteligencia trabajan en paralelo, están los oficiales y también los paralelos. Hay que ver cuál de los dos se metió y trabajó por su cuenta y después tiró el paquete para otro lado. Eso lo debe determinar la Justicia".

El 15 de noviembre de 2017 desapareció en el mar Argentino el ARA San Juan con 44 personas a bordo.

Pero consultada sobre si existe la posibilidad de que Macri haya tenido responsabilidad al respecto, como jefe de la AFI, Kaufman dijo: "No, no cabe la posibilidad de que sea Macri quien dio la orden. Por algo muy elemental, como primera medida para decir 'cabe la posibilidad' debés contar con todos los elementos, cosa con la cual yo no cuento".

"Yo creo que en un ámbito general las posibilidades y los caminos son varios, pero a ciencia cierta no se puede decir si cabe o no la posibilidad. Creo que dentro de un plano político las posibilidades son muchas y cuando hablamos de servicios de inteligencia paralelos pueden estar bajo la responsabilidad o puede haber sido una línea que se manejaba por vía de otras perspectivas o por vía propia", concluyó.

Por su parte, la abogada Graciana Peñafort, abogada allegada al entorno de la vicepresidenta, opinó: "Me parecía aberrante que Macri no concurriera a la indagatoria, porque se lo llama a dar las explicaciones del caso", no señalado directamente como el responsable.

"Lo que debe investigar el juez es si Mauricio Macri leía esos informes", que efectivamente están y que se descubren a partir de que "los familiares de las víctimas del ARA San Juan decían que ellos hablaban cosas en el grupo de 'familiares' y que luego iban a reuniones con el -por entonces- presidente y él sabían lo que habían hablado", finalizó Peñafort.