Alarma por el estado de la Ruta 7 para viajar a Chile desde Mendoza

Diego Lázaro es camionero y fue entrevistado en el programa de MDZ Radio, Con Qué Derecho. Mostró su preocupación por el estado de la Ruta 7 a Chile y habló sobre otros problemas que tiene el tránsito en esa vía.

"Es una ruta que tiene más de 30 años", por lo cual sus condiciones no son las óptimas y sumado a esto hoy "800 camiones van a Chile por día" y otra cifra similar, regresa.

Por eso, advirtió que cuando se retome la circulación al vecino país desde Mendoza para vehículos particulares, las autoridades deberán poner foco en el estado de la Ruta 7, que durante este tiempo de pandemia ha tenido escaso mantenimiento.

Esto se sumará a otros problemas cotidianos que se dan en la vía. "Yo vengo con un camión cargado con 45 toneladas y un auto no me puede frenar adelante para sacarle una foto a la montaña. La gente frena de golpe y el camionero se pregunta: '¿de qué me dibujo ahora?'", advirtió.

En cuanto a las salidas de emergencia, Lázaro se quejó de que "están mal hechas, además de que tienen más de 20 años y les falta mantenimiento": De hecho, contó que si bien él nunca ha tenido que usarlas, "un camión mío entró ahí y terminó mal. El chofer falleció, porque tenía 3 lomos de burro de un metro que provocaron el fatal accidente".

Finalmente, se refirió a los controles de velocidad en la ruta, ya en líneas generales: "Nadie quiere controlar. Si quisieran pondrían un tacógrafo, exigirían a todos que circulen a 80 km por hora y las horas de descanso necesarias para los choferes. Pero nadie quiere controlar. No hay forma de que un micro llegue a 90 kilómetros por hora a Buenos Aires, mínimo tiene que ir a 110. Por ejemplo, los camiones que transportan verdura, la cargan a las 12 de la noche y a las 11 de la mañana tienen que estar en Buenos Aires. Ese camionero no durmió y tiene que ir a 120", concluyó.