La grieta futbolística: Lionel Messi y sus mejores estadísticas en relación a Diego Maradona

El FC Barcelona goleó por 4 a 0 como visitante al Granada. Fueron dos goles de Lionel Messi y dos de Antoine Griezmann. La Pulga ejecutó un magnífico tiro libre y volvió a su racha ganadora en esa maniobra. Sobre esto, hablamos con el periodista deportivo Miguel Simón.

Ayer vimos a un Messi más contento, más enganchado y más participativo. "Ha cambiado su suerte en cuanto a la pegada al arco y a la cantidad de goles. Vuelve a comandar una liga en cuanto a tabla de artillero, aún sin haber empezado de la mejor manera, ya es el máximo goleador de la liga de España", comentó Simón.

El especialista en estadísticas nos dijo que "hacía 33 ejecuciones de tiro libre que Messi no anotaba, siendo que fue el propio crack rosarino quien nos había acostumbrado a convertir seguido de tiro libre, a pesar de que no es fácil hacer goles de esa forma". En ese mismo sentido, Simón remarcó que no hay muchos goles de tiro libre directo en las ligas, "ni acá, ni en Asia, ni en Europa. Pero Messi nos hizo pensar que era fácil, que podía haber un jugador que convirtiera 8, 10 u 11 por año calendario".

Hoy Lionel Messi tiene 2 aciertos en los últimos 72 remates, "que parece una mala estadística pero debe ser una cifra normal para la mayoría de ejecutores de tiros libres". Lo que pasa es que La Pulga "los hacía con mucha frecuencia, hasta 2 por partido y así lo convirtió en un trámite, cuando es una parte del juego complicada". Hoy, "ha vuelto, en ese aspecto también", celebró el periodista.

Tras comentar esto en el aire, se abrió nuevamente la gran "grieta futbolística" que tenemos en Argentina, luego de que un oyente opinara que Diego Maradona fue pionero en hacernos creer que convertir de tiro libre era fácil. Ante esto, Simón confirmó que "Maradona era un especialista, un artesano del tiro libre, pero Messi está a altura o hasta tiene mejores números inclusive".

Al igual que con Messi, el periodista comentó que "uno cuando veía a Diego Maradona y había un tiro libre creía que podía ser gol. Ni Cristiano Ronaldo tiene tan buenos números en tiros libres hoy por hoy". Y señaló que "quizás el mejor era Juninho Pernambucano, el brasileño que jugó en el Lyon, que tenía un remate ajustable a cualquier distancia. Era peligrosísimo".