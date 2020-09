Javier Milei propone eliminar el peso y dolarizar la economía

En MDZ realizamos una encuesta en la que preguntamos qué especialista creían que podía solucionar los problemas de la economía argentina. El 60% de los más de 23.000 votantes, eligió al economista Javier Milei. Por eso, lo entrevistamos en el programa No Tan Millennials y nos contó qué se debe hacer para salir adelante.

Dentro de esa encuesta, en segundo lugar, muy lejos, estuvo José Luis Espert, con el 7% de los votos, seguido por Martín Lousteau, quien obtuvo el 6%. "Entiendo, por los dos primeros puestos, la gente está viendo que la solución pasa por adherir las ideas de la libertad", comentó Milei.

En el programa le preguntamos cuáles serían las medidas que él propone para que la Argentina actual vuelva al crecimiento económico. Su respuesta fue contundente: "Una reforma del Estado, para poder bajar el gasto público. Eso después te permite disminuir los impuestos".

Pero aclaró que achicar el gasto público no significa que crezca el desempleo, porque esa reducción debe tocar los privilegios políticos. "Por ejemplo, se puede eliminar la obra pública e ir a sistema de iniciativa privada, como Chile, pero eso no lo quieren hacer porque de ahí roban", comentó.

En ese mismo sentido, Milei también propone "eliminar de cuajo las transferencias discrecionales, tanto las de nación a provincias como las de provincia a municipios. Pero te imaginás que ahí se implementa castigar a los que no quieren y beneficiar a los que sí".

Otra de las medidas que, a su entender, se deberían tomar es eliminar el peso argentino. Después de la reducción del gasto público, para el economista debe venir una reforma monetaria completa: "Arrancamos por el sistema financiero, pasando de un sistema de encaje fraccionario a Banca Simon, para después ir a un sistema abierto de competencia entre bancos, que se llama banca libre".

"La tercera etapa es una competencia de monedas y, una vez que se determine cuál es la moneda, eliminar el peso. Así, la economía funcionaría en un sistema de Banca Simon, con banca libre y con la moneda que haya elegido la gente, que seguramente será el dólar", continuó detallando MIlei.

Para el economista, todos los programas graduales en Argentina terminaron mal y todos los de shock, salvo los del 59, fueron expansivos. En el caso de los primeros, cuenta que fracasan porque dependen del ahorro que el país genera, si el mismo se transforma o no en inversión. "Como Argentina tiene un problema de novela, si vos vas por los gradual, hasta que no se termine el ajuste no hay quién invierta, entonces vos generás un ahorro que no tiene contraparte de inversión y por eso es recesivo".

Por aquello, asegura Milei, "los programas graduales siempre terminan mal, por eso tenés que ir por el shock. Pero que no jodan a la gente, que pierdan los que tienen que perder, que son los políticos", concluyó.

Acá, la entrevista completa.