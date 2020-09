Fútbol: se acaba una táctica estratégica

Tras meses de suspensión, esta semana regresa el fútbol sudamericano con la Copa Libertadores. El torneo retorna en medio de la pandemia de coronavirus, lo que obligará a los clubes de fútbol a volver bajo estrictos protocolos y medidas de seguridad e higiene para evitar los contagios de covid.

En su columna deportiva, Miguel Simón anticipó el regreso del campeonato y destacó una particularidad. Y es que la formación de los equipos se conocerá antes de lo previsto a raíz de este detalle.

Bajo instrucción de la Conmebol, los clubes están obligados a testear a todo el plantel y exige que los resultados sean negativos para poder jugar.

Un caso que ha generado gran revuelo en las últimas semanas es el de Boca, que continúa hisopando a sus jugadores con gran cantidad de resultados positivos. El equipo xeneize se enfrentará el próximo jueves contra Libertad del Paraguay.

uD83DuDD1B ¡Arrancamos la semana con ganas! uD83EuDD29 uD83DuDCAAuD83CuDFFC pic.twitter.com/9R3V2Eqxm1 — Boca Jrs. Oficial (desde uD83CuDFE1) (@BocaJrsOficial) September 14, 2020

Ante esta situación de gran incertidumbre, los jugadores siguen entrenando, ya que a partir del décimo día no hay posibilidades de contagio, con lo cual reciben el alta clínica. Sin embargo, esto no significa que al ser testeados nuevamente den negativo.

"En caso de dar positivo no pueden viajar, a pesar de que no tengan síntomas, no contagien o se haya estado entrenando", explicó Simón en Uno Nunca Sabe. "Boca está muy pendiente de lo que sucede con sus jugadores, especialmente de los que han sido infectados y de los que clínicamente están recuperados", dijo el periodista.

