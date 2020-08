Quemacoches y vandalismo: ¿Los seguros cubren los daños?

Robo, hurto, vandalismo, incendio total, parcial, entre otras palabras; para el propietario de un vehículo pueden resultar similares, pero para las aseguradoras, cada una de ellas significan algo diferente. Para explicar cada una de esas aseveraciones, en el programa de MDZ Radio "Sonría, lo estamos filmando" habló Edgardo Juchniuk, vicepresidente de la Asociación de Productores de Seguros de Cuyo.

"Las coberturas que contratamos, específicamente deben cubrir incendio. Hay dos modalidades de cobertura para estos casos: una es cobertura total, que es por la totalidad del daño que se le produzca al vehículo; y la otra es total y parcial, que en el caso de la mayoría de los vehículos de Godoy Cruz incendiados estarían en esta condición", expresó.

El vicepresidente de APAS exclamó: "Debemos ser consciente de lo que contratamos, si contratamos un seguro total es más barato, que si contratamos un seguro total y parcial. Pero más allá de la cobertura, hay una situación más importante y es que estos son hechos de vandalismo, algo que está excluido de las pólizas".

Vandalismo sí, vandalismo no ¿qué cubren las aseguradoras? Si tenes una cobertura contra incendio total y parcial, pero tu auto fue producto de un acto de barbarie tenes que leer la letra chica de la póliza para corroborar si cubre esa situación en particular.

Frente a esto, Edgardo explicó que se plantean diversos escenarios ante esta situación: "Uno de ellos es: una escena chiquita donde directamente la aseguradora dirá el vandalismo no está cubierto. El segundo: La aseguradora dirá técnicamente el vandalismo no está cubierto pero vamos atender el siniestro comercialmente. Y por último es que si está cubierto en tanto y en cuanto el titular del bien registral no haya participado directamente de los daños".

¿Qué entienden las aseguradoras por vandalismo? Para las aseguradoras, el vandalismo es un hecho dañino que se produce por terceros, simplemente para producir un daño en un bien.

