¿Quiénes podrían ser los candidatos presidenciales en 2023?

Hoy en el programa No Tan Millenials hablamos con el politólogo Julio Bárbaro, con quien analizamos la realidad política. Para él, el peronismo no existe más, Alberto Fernández no tiene estampa presidencial y Mauricio Macri perdió unas elecciones que eran fáciles de ganar. Te dejamos un fragmento del un análisis político imperdible.

Bárbaro afirmó en el aire de MDZ Radio que tanto Alberto Fernández como Mauricio Macri cometieron el mismo error, porque "la sociedad prefiere que una persona piense distinto a ella, pero con convicción, a que fluctúe en su pensamiento alegremente". En ese sentido, el analista aseguró que "uno tiene que defender lo propio, aunque sepa que es minoría. Mi pensamiento no puede ser el resultado de una encuesta". "Nosotros nos ponemos a escuchar a Pepe Mujica y después a Lacalle Pou y los dos nos producen respeto, porque piensan distinto, pero son coherentes. Ahí hay política", completó.

Consultado por Laureano Manson sobre cómo ve el enriquecimiento de ciertos funcionarios de Gobierno, asesores y políticos, Bárbaro reflexionó con una frase: "El enriquecimiento de la dirigencia es la contracara del empobrecimiento de la sociedad". Por esto, continuó ejemplificando ,"yo que tengo una jubilación de privilegio, por haber sido diputado en el 73, pero de Puerto Madero no puedo pagar ni las expensas. La distancia es infinita".

Elecciones presidenciales 2023

Bárbaro aseguró que él no ve a nadie dentro de la dirigencia con capacidad para comandar a futuro el país, "porque no sólo es un tema ético, también es un tema de capacidad", afirmó. En ese mismo sentido, sobre Máximo Kirchner sólo se limitó a asegurar que "las monarquías murieron porque el talento no es hereditario".

El analista se mostró a favor de la labor del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni: "El único ministro que pone el cuerpo y da la cara en los medios es de la provincia, no de la nación. Si Alberto quisiera ser presidente en lugar de tener el gris oscuro de la mediocridad debería tener 10 Bernis". Aunque Bárbaro aseguró que su plan no es hacer campaña por Berni, resaltó que el funcionario "está recuperando el lugar de la política, que es actuar y opinar".

MedoExit

"(Alfredo) Cornejo la pelea bien, pero cuando dijo lo de la separación de Mendoza a mi me asustó, porque me recuerda a los vascos y lo que pagó España por ellos. Es lo que le falta a la Argentina". De todos modos enfatizó en que "tanto Cornejo como (Mario) Negri están peleando para recuperar un radicalismo, para que este no sea empleado del Pro".

¿Macri 2023?

Para Bárbaro, "el liderazgo del PRO no está en Mauricio Macri". "Macri es más patético que otra cosa, da pena", aseguró y completó su análisis: "El 41% que sacó en las elecciones pasadas no más que la suma del antiperonismo con el antikirchnerismo".

Finalmente, se refirió al asesor político que tuvo el ex presidente, Jaime Durán Barba. "Haberse enamorado de Durán Barba implica que medio cerebro no le funciona (a Macri), porque es un vendedor de buzones. Te podes sentar con el a reírte un rato, pero es un personaje grotesco. Haber logrado que Cristina gane era más difícil que consolidar su gobierno", finalizó.

