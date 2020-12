Vacaciones: vuelve el turismo y esto pasará con los precios para comer y pasear

La decisión del gobierno provincial de autorizar el ingreso del turismo nacional a nuestra provincia desde el 1 de diciembre ha producido expectación, ansiedad, y mucha esperanza en las industrias más golpeadas por la pandemia: el turismo, la gastronomía, la hotelería y el entretenimiento. Mariana Juri fue quien se encargó de informar que desde el último mes del 2020 no se pedirá la realización de cuarentena ni la presentación de PCR negativo a quienes lleguen al territorio provincial.

Arturo González, presidente de la Cámara de Turismo de Mendoza habló con MDZ Radio en el programa El Permitido y dijo que "el sector se encuentra expectante frente a la temporada de verano que se viene".

Para González, si bien es muy pronto para medir el impacto de los anuncios, la apertura de Mendoza hacia los turistas de otras provincias es buena porque brinda seguridad al sector. "Ahora el mercado nacional sabe que puede venir a Mendoza y que el acceso es libre, -eso- nos pone con ventajas frente a otras provincias".

Frente a esta nueva situación, consultamos a siete actores del enoturismo mendocino esencialmente con tres preguntas:

1- ¿Cree que el turista nacional vendrá en el verano? ¿Mendoza es una opción de vacaciones de verano en este contexto?

2- En cuanto al turismo de bodegas... ¿Se mantendrán algunas opciones económicas en gastronomía y otras propuestas?

3- ¿Cómo evalúa la afluencia de público haciendo turismo local desde marzo hasta ahora en Mendoza? Los mendocinos hicieron turismo local? ¿Comieron y visitaron las bodegas? Seguirán, o sigue el pensamiento de que “es caro y de difícil acceso”?

Estas fueron sus respuestas:

Marcelo Pelleriti - CEO de Bodega Monteviejo

Con respecto al turismo en bodegas se van a mantener las opciones que se puedan afrontar sin pérdidas. En las bodegas hay una realidad, y no se puede trabajar gratis. Se van a presentar diversas opciones pensadas en turismo nacional e internacional. Creemos que estamos presentando opciones con precios adecuados al servicio que se ofrece.

Sorpresivamente, el turista local, el mendocino, empezó a visitar bodegas durante esta pandemia. Fue una reacción, casi una necesidad de salir a conocer lugares alejados de las urbes. El mendocino ha querido conocer por fin esa Mendoza linda que está cerca de la cordillera, en el Valle de Uco, esa naturaleza impactante que creo que no se si somos conscientes del entorno que tenemos. Es muy valioso. El turismo extranjero es por eso que se queda impactado. Tenemos una muralla, una compañera como la Cordillera de ls Andes que no podemos desaprovechar: estamos hablando de una vista soñada. Como experiencia propia, como alguien que se ha criado en el Valle de Uco y cerca de la Cordillera... puedo decir que nunca, pero nunca, me deja de sorprender. ¡Visitémosla!

Julia Zuccardi - Gerente de Turismo de Bodega Santa Julia - Zuccardi Wines

Mendoza va a ser un destino muy atractivo este verano. La gente buscará destinos en donde pueda estar al aire libre y conectarse con la naturaleza. Después de tantos meses de encierro, la gente querrá estar en lugares que no sean súper masivos, en donde no haya amontonamiento de gente. Querrán pasear, hacer diferentes actividades sin dejar de cuidarse. Mendoza permitirá eso, a diferencia de la costa y de la playa. Quienes trabajamos en turismo ya tenemos internalizado el tema del cumplimiento de los protocolos y del distanciamiento requerido y esto será también un punto que el visitante valorará.

En nuestro caso, la idea es seguir manteniendo propuestas que adaptamos para el turismo local. Para el turismo nacional sabemos que el caso y la situación es similar, por lo cual queremos seguir ofreciendo gastronomía que se ajuste a ella.

Dentro de todo lo negativo que ha tenido esta situación de la pandemia para el turismo, fue positivo que el mendocino se animó a hacer turismo local, se animó a visitar bodegas. Hemos vivido una realidad en la que todos hemos debido adaptarnos: quien ofrece, y quien va a buscar. Nosotros necesitábamos que el mendocino nos considerara como propuesta, y por eso adaptamos nuestras alternativas. Pero esto de no poder salir, no poder viajar, no poder mirar a ningún lado permitió que la gente mirara hacia dentro y quisiera conocer lo que tenemos en Mendoza. Esto ha sido súper positivo. Pienso que esta tendencia va a seguir: se rompió una barrera. El mendocino conoció bodegas y restaurantes de bodegas, y va a seguir desde ahora teniendo esto entre sus opciones. A nosotros nos toca considerarlos como un público posible y tengamos para el público local opciones accesibles.

Walter Bressia - CEO de Bodega Bressia

Tengo la apreciación de que el turismo nacional le dirá "sí" a Mendoza en el verano. Tenemos ríos, montaña, y muchas opciones de disfrute al aire libre. Salirse un poco el turismo habitual, como es el mar, creo que seducirá. Mendoza está trabajando mucho en cuanto al ofrecimiento de opciones y actividades al aire libre. ¿Un ejemplo para esta época? Las opciones de autocine que están apareciendo, y que Bodegas de Argentina está pensando en aplicar a las bodegas.

Creo que, de hecho, nos vamos a sorprender con la visita de turismo nacional a Mendoza. No te digo que logremos el 100% de plazas ocupadas,pero la ocupación hotelera será importante.

En cuanto a la gastronomía, hay que decir que desde que hubo medidas más flexibles las bodegas han estado llenas los fines de semana. No se encontraba disponibilidad ni lugar par air a almorzar en el último tiempo. Los mendocinos coparon las plazas permitidas. Lógicamente, la merma se produjo entre semana porque la gente trabaja y no dispone del tiempo para salir. Quienes se queden en Mendoza en la época de vacaciones, seguirán queriendo disfrutar de propuestas de gastronomía en bodegas. Por ahora, los precios están bien.

Mariana Cerruti - Responsable de Hospitalidad de Bodega Andeluna

El turista nacional va a venir en el verano. Estoy segura. Mendoza está súper posicionada como un destino para vacacionar, ya sea con amigos, en pareja o en familia, en la medida que la incertidumbre se vaya disminuyendo, nuestra provincia va a ser un destino en el cual el turista nacional decidirá venir a visitarnos.

En cuanto al turismo de bodegas, creo que hemos aprendido quienes trabajamos en ellas que debemos acercarnos a los mendocinos y tener programas que desmitifiquen este concepto de que disfrutar de programas enoturísticos o ir a comer a un restaurante de bodega no los incluía ni los contemplaba. Vamos a seguir adelante con opciones gastronómicas de sunset, propuestas descontracturadas y lúdicas, para los locales.

El mendocino se ha acercado muchísimo al turismo enológico. Ha corrido este velo de creer que eran programas o productos solo para extranjeros y ha descubierto que hay programas para todos los intereses. El aprendizaje para todos ha sido sacarle el rótulo a las bodegas de que estaban prohibidas para los locales: las mayoría de las bodegas hemos sabido leer y acompañar esta búsqueda. Hemos hecho una consulta a nivel nacional de la mano de la Coviar donde se buscó saber qué estaba buscando el consumidor local y nacional, para luego poder sumar propuestas exitosas.

Francisco Jurín - Sommelier y Restaurant Manager - Bodega Lagarde

Yo creo que el turista argentino, de varias provincias, vendrá a Mendoza en el verano. Mendoza ya de por sí, antes de la pandemia, era un destino muy elegido para gente de Buenos Aires y argentinos en general.

Sin dudas, algo que hemos ido viendo en los últimos años es la afluencia de grupos de jóvenes, que eligen Mendoza para escapadas, feriados largos, o vacaciones. Son cada vez más los que cambian las costas y las playas por la montaña, las bodegas, el vino y más. Es por esto que creo más firmemente que vendrán muchas personas del interior del país.

Incluso con la entrada potencial de extranjeros a la Argentina y a Mendoza, las bodegas en general seguiremos intentando y haciendo todo lo posible para apoyar, en cuanto a precios, ofertas y productos, a ese argentino y mendocino que nos bancó y nos ayudó tanto durante la pandemia. Gracias a él pudimos mantenernos abiertos, pagar los sueldos y seguir trabajando. La propuesta puntual para el local creo que se va a mantener, independientemente de aquellas para extranjeros.

Ha sido bastante positivo el balance en cuanto a la afluencia de mendocinos a las casas vitivinícolas. Incluso lo que hemos charlado con otros equipos de bodegas es que se descubrió algo muy interesante, que era el despertar del mendocino en cuanto al gusto por descubrir las bodegas que tiene cerca; que eran lugares que estaban a la vuelta de su casa y jamás las habían visitado (ya sea por desconocimiento o por miedo a los precios)... y el "buscarle la vuelta" desde nuestra parte como equipo para ver como hacerlo sentir invitado. Creo que esto debe mantenerse en el tiempo.

María Lorena Cepparo - Site Event & Wine Communication Manager en Bodegas Chandon Argentina

Mendoza es una gran opción para el turista nacional. Hay muchísimo pedido de información y demanda. En nuestra provincia se están manejando protocolos desde el mes de junio. Somos una de las provincias que más ha ejercitado el tema de transitar la apertura de servicios en este contexto: por esto es que somos un destino seguro. Las ventajas y la oferta de servicios asociados al turismo que tiene Mendoza son enormes.

Todas las bodegas han trabajado mucho en ajustar sus ofertas para que sean acordes al bolsillo local: no solamente al de los mendocinos, sino también al de los argentinos. Nosotros tenemos decidido sostener los beneficios que hemos tenido siempre y que se han publicitado más durante la cuarentena con descuentos, precios y promociones especiales para mendocinos, que también tendrán vigencia para argentinos.

Por otro lado, creo que con el turismo nacional puede haber algún tipo de demanda y de servicios más premium.

La realidad es que apenas comenzaron a abrir sus puertas los restaurantes de bodega, los mendocinos quisieron acercarse. Las bodegas trabajamos con la preparación de un menú acorde y con precios competitivos para que le mendocino se tentara en ir. El prejuicio de que "es todo caro y para extranjeros" muchas veces tiene que ver con un desconocimiento: hay que trabajar mejor en la comunicación; porque muchas bodegas hemos tenido siempre precios especiales para los locales, y siempre hemos pensado en mantenerlos.

Gabriel Fidel - Consultor internacional y especialista en turismo del vino

Hay un gran posicionamiento de la marca Mendoza, y hay un interés de los argentinos por nuestra provincia. En el pasado, Mendoza no era un destino de vacaciones para enero, pero se fue transformando durante los años. La gente va a querer venir.

En cuanto a los precios, sería un error aprovechar un aumento de la demanda para subir los precios. Hoy el turista mendocino y el argentino no tiene un bolsillo holgado, sino más bien muy ajustado. Tienen que seguir las propuestas adecuadas a la realidad de los argentinos.

Este año se logró que los mendocinos y las mendocinas disfruten del turismo del vino y eso no hay que perderlo. En las épocas de temporada baja, aun cuando el turismo se recupere, esos serán los turistas que seguirán siendo fieles. Hay que cuidar a los mendocinos, hay que cuidar a nuestra gente y darles una oferta que les permita volver.