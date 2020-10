Coronavirus: "Estamos haciendo un papelón a nivel internacional"

En la columna de hoy en el programa No Tan Millennials, el doctor Jorge Pujol se refirió, entre otras cosas, a las políticas de Estado en materia de Salud. Dijo que no son interesantes y que nos han arrastrado a un papelón a nivel mundial.

Sobre el manejo de la pandemia en Mendoza, Pujol dijo que "estamos pagando caro la carencia de un proyecto de salud y la falta de estadísticas". Además, aseguró que "hay una pésima estrategia con los testeos".

Para el médico los número de infectados que proporciona el Gobierno provincial no son reales dado que "hoy te enfermás, tenés que llamar por teléfono para que al quinto día te hagan el test y a los 3 posteriores te entreguen el resultado". Además, resaltó la falta de protección respecto de las coberturas de salud, que no cubren los test: "¿desde cuándo las obras sociales no cubren una enfermedad? ¿Qué pasa? Acá nadie sale a defender ni al consumidor ni al enfermo", cuestionó.

Por todo esto, Pujol opinó que "estamos haciendo un papelón con el covid y Oxford, a nivel internacional las estadísticas argentinas han demostrado que son un desastre". Según el columnista nos falta es una política de Estado en salud más interesante. Esto se lo adjudicó al gobierno actual, "que fueron desinteresados con el tema, creyeron que era arreglar la fachada de un hospital. No tienen en vista un proyecto importante".

Finalmente, Pujol concluyó en que Mendoza tiene que tomar esto con seriedad. "Tenemos sectores públicos que se han aburguesado y burocratizado, hay personas que llevan 6 meses sin volver a sus puestos de trabajo. Da lástima este Gobierno afrontando la pandemia, podríamos estar mejor", concluyó.

En este enlace, la columna completa.