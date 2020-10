Los detalles sobre la inflación de septiembre

El economista y periodista Carlos Burgueño detalló en la columna que tiene en Uno Nunca Sabe qué índice inflacionario se espera para septiembre y por qué es tan bajo.

Hoy se da a conocer la inflación de septiembre, aproximadamente será del 3%. "Lo importante es que se está manteniendo por debajo del 40% la proyección anual", sentenció Burgueño. "Aunque no se confía en que el año que viene sea menor a la de este, pero eso será otra historia", completó.

La pregunta de nuestros oyentes fue por qué la inflación se ve contenida, mientras que en los supermercados observamos un crecimiento casi constante de precios. "Porque está todo pisado", respondió el especialista. "La medición de la inflación es una cuestión global, tiene 50% de bienes (cosas tangibles, como alimentos o un auto) y 50 % de servicios (luz, gas, combustible), entonces si esto último no aumenta, la mitad de la inflación tampoco lo hace", detalló.

Carlos Burgueño, periodista y economista.

Además, hay muchos de los precios que mide el IPC están dentro del programa de Precios Máximos o con precios congelados. "Eso te distorciona un poco el número, pero está claro cuál es el impacto inflacionario", dijo Burgueño.

Finalmente, el economista también explicó que con los precios de los bienes pueden pasar 3 cosas: "que no aumenten, que aumenten o que el producto ya no esté; ahí es una lotería del producto que vos quieras. Por ejemplo, no hay canillas, no hay hierro".

Referido a esto último Burgueño dijo que "la construcción es algo muy argentino, estuvimos toda la cuarentena diciendo que debía volver. Ahora regresó y gran parte está paralizada porque los que no tenían trabajo en el primer semestre están especulando con una devaluación". "Es muy argentino eso, no en Macri ni es Alberto", finalizó.