Tips para sacar fotos en tus viajes como un profesional

En la era de Instagram, nos hemos vueltos muy fanáticos de la fotografía, seguimos a viajeros influencer que nos muestran fotografías espectaculares de cada uno de los lugares que viajan, y en algún punto todos queremos sacar esas fotos.

Tengamos en cuenta que ellos son profesionales de la fotografía, la mayoría está patrocinado por alguna marca, y además recorrer en mundo con un grupo de producción y equipos de fotografía profesional.

Pero eso no quita que nosotros podamos sacar muy buenas fotos y contar una historia con nuestro smartphone.

Anotá estos tips

Te dejamos algunos tips, que pueden ayudarte mucho a la hora de hacer tus fotos y compartirlas con tus amigos y seguidores:

Equipo fotográfico

En cuanto al equipo fotográfico, las cámaras grandes, significa grandes características, pero cuando a un viaje nos referimos, ¡también significa peso extra!

En cambio las cámaras de teléfono, son perfectas para fotografías de viajes, son super fáciles de empacar y siempre están en tu bolsillo, solo tenemos que inspeccionar las funciones y configuración que tienen nuestro teléfono es (como iso, balance de blancos, exposición, zoom), capítulo aparte.

La inmediatez de tomar la foto y compartirla en el mismo momento si tenemos conexión a internet.

Otra de las cámaras que es muy fácil de usar, liviana y todo terreno son las de tipo deportiva como GoPro. Para los que nos gusta la aventura sabemos que es una cámara a prueba de todo ( golpes, agua, arena) es super fiel su peso y su tamaño son mínimos, y se mantienen intacta por años.

Aplicaciones

No solo es tomar fotos, sino jugar un poco con las apps que podemos descargar, que nos ayudar a dar un toque especial a nuestras fotos, como Camera360, nos ayuda con los efectos, VSCO que sirve para filtrar nuestras fotos para los más fanáticos de los feed super armónicos en cuanto a colores y tonos. Y otras un poco más complejas, pero no tanto, para los que están más cancheros con la edición de fotos, como Photoshop y After light.

Lo más importante: contar una historia

Esto es lo más difícil, extrapolar las emociones a una fotografía de manera que transmita algo, hacer que las personas que la vean sientan e imaginen un poco de lo que vivimos, en el precioso momento que tomamos la fotografía.

Podemos clasificar nuestras fotos en 4 grupos (de un mismo lugar):

Una postal: es la típica foto general (ya sea de una ciudad, un paisaje, o el lugar en el que estoy situado)

Foto postal

Comunidad Aborigen YRIAPÚ Puerto IGUAZÚ.

Un retrato: algún personaje del mismo sitio que genere algún tipo de sensibilidad y que represente el lugar en el que estoy ( no va la selfie!!)

Comunidad Aborigen YRIAPÚ Puerto Iguazu.

Fotos detalles: están son muy bonitas para mostrar alguna particularidad de alguna comida, detalles de arquitectura, o primeros planos a plantas, siempre siguiendo el contexto y el hilo de la historia que queremos contar.

Fotos detalles

Buscar algo diferente: sacar en ángulos invertidos, aca podemos incluir alguna selfie graciosa, que muestre el lugar en el que estamos, jugar con los espejos, reflejos, luces, etc.

Mira el entorno, se observador de todo el entorno, de lo que te rodea de lo que te llame la atención, lo que te despierte alguna emoción, puede que sea la única vez que visites ese lugar. Involucrate con los locales , conviví con ellos y la creatividad te va a brotar.

Fotografias Nadia Adrover Andromeda Agencia