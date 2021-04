Aviones del futuro: así será la experiencia a bordo en un par de años

Los viajes post pandemia serán muy diferentes a lo que estamos acostumbrados. Las industria de la aviación busca renovarse e innovar de manera constante para brindar a los pasajeros viajes seguros y confort en avión.

Se dieron a conocer las propuestas ganadoras de los prestigiosos premios Crystal Cabin Awards, el único galardón internacional para productos y conceptos innovadores de cabina de avión.

Entras las mas destacadas se encuentran viajar en una cama, o sentado en una mesa con amplio espacio para trabajar o adaptado a un espacio para ejercitarse.

Aviones del futuro

Camas plegables

Estas camas están pensadas para la clase económica. Utilizan eficazmente el espacio ovalado de la cabina en la parte trasera del ala de este diseño especial de avión. Esta configuración permite que tres pasajeros se acuesten horizontalmente, teniendo plenamente en cuenta los refuerzos estructurales de la carrocería.

Airspace Cabin Vision 2030

Fue presentado por Airbus y su diseño adapta digitalmente la cabina a las necesidades de los pasajeros y amplía la experiencia a bordo con configuraciones flexibles de asientos y salones, por ejemplo, un compartimento para juegos o familiar.

Asiento Modulair S

Se trata de una butaca de clase económica diseñada con una arquitectura centrada en el pasajero, lo que permite a la aerolínea personalizar la clase económica para características de ruta particulares con un sistema "plug and play". Cuenta con complementos como el reposacabezas de 8 direcciones, mesas de dos pisos, soportes para notebooks y un estante liviano.

The Coffee House Cabin

La Universidad de Cincinnati se llevó el trofeo por su diseño de cabina con una mesa larga para reuniones, trabajo productivo y pausas para el café. El ganador Alejandro Lozano Robledo desarrolló el concepto junto con The Boeing Company y The Live Well Collaborative. Es una zona enfocada en la productividad, que tiene como objetivo las necesidades imprescindibles del viajero de negocios. Con ese foco se desarrolló una estación de trabajo dedicada con un espacio personalizado.

Sillas giratorias

Esta maqueta de Airbus ilustra asientos individuales que pueden girar para cambiar la dirección en la que miran, de modo que las familias o los grupos que viajan juntos pueden formar grupos más pequeños a bordo. Antes de subir al avión, los pasajeros tienen la opción de preprogramar sus preferencias de asiento y el grado de reclinación, para que se personalice a su gusto cuando lleguen.

Espacio para todos

Un concepto que mejora la experiencia del asiento de la primera fila con un mecanismo de extensión individual que se traslada desde la pared inferior del mamparo. Cuando se bloquea en su posición, proporciona a cada pasajero una superficie plana extendida para usar como asiento de salón o con los tres pasajeros acostados. Un espacio común para niños y adultos.