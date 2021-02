Entre el lujo y la naturaleza: los hospedajes más buscados en pandemia

La pandemia ha traído importantes cambios entre los viajeros. La mayoría decide hospedarse durante sus vacaciones en lugares más espaciosos, rurales, con más protocolos de seguridad o incluso dentro de parques para evitar el traslado en medios de transporte.

Ya desde hace meses que se observa cómo los viajes giran en torno al turismo rural, a las actividades en la naturaleza, en lugares poco conocidos, playas secretas o pueblos tranquilos. Según Almundo, durante el verano se notó un crecimiento del 30% en las reservas para este tipo de hospedajes.

Los hospedajes que son tendencia

Hoteles de Lujo : estos hospedajes demuestran que no solo el destino es lo más importante, sino que lo acompaña la experiencia de vivir a pleno y disfrutar todo lo que un hotel de lujo nos ofrece.

Estadía entre viñedos: es uno de las opciones que más ha crecido en estos meses. Destinos como Cafayate en Salta, Valle de Uco, San Rafael en Mendoza ofrecen la mágica experiencia de poder recorrer las hectáreas de los viñedos, disfrutar la mejor gastronomía, sus vinos y dormir en un ambiente relajado con un paisaje sin igual.

Hostels: un modelo de hospedajes que tuvo que reinventarse para poder continuar recibiendo viajeros. Con sus espacios comunes y su sistema de habitaciones modificados, ya casi no es posible compartir habitación con quien no viaje con uno, para aquellos que buscan socializar en cada destino, compartir con otros, un espíritu mochilero, juvenil y divertido, esta es la mejor opción.

Dormir en lo más profundo de la naturaleza: ya lo habíamos adelantado el turismo en la naturaleza es furor. Las estadías dentro de parques nacionales, en medio de un bosque, rodeado de los mejores paisajes, que permiten conectar con cada lugar son lunas de as más buscadas. En Misiones se puede pasar la noche dentro del Parque Nacional Iguazú. En Bariloche también se pueden encontrar espectaculares hoteles dentro del Nahuel Huapi.

Disney y Universal: vivir la gran experiencia de extender la magia de los parques a las 24 horas del día. Siendo parte de vivir los hoteles de Disney y los Hoteles de Universal, y dentro de esas opciones poder elegir para todos los gustos, los más económicos, los moderados, los temáticos y de lujo. Disfrutando de los beneficios que cada uno ofrece. Además, tienen el beneficio de no tener que trasladarse en transporte por Orlando ya que estando dentro de los parques, se evita tener que contratar algún tipo de transporte y es más seguro a la hora de los cuidados por covid.

All inclusive: Resorts para familias que nos resuelven las vacaciones, todo incluido, entretenimiento para todos, deportes, juegos, y parques acuáticos para jugar hasta el cansancio. Este tipo de hospedaje es muy común en destinos como Bahamas, Cancún y Punta Cana. También son tendencia los resorts solo adultos, para los viajeros que buscan el relax por completo, muchas opciones que se ocupan de hacer la estadía perfecta, como la línea de lujo y con todo incluido.

“A medida que el mundo va retomando nuevamente los viajes, las personas buscamos más que nunca cómo, cuándo y dónde vamos a pasar las tan apreciadas y esperadas vacaciones. Los argentinos no nos quedamos atrás. Notamos un crecimiento de búsquedas y contrataciones en destinos o temáticas de hospedaje que antes no eran tan comunes", dice Erika Schamis, Head of Product Non Air - Packages & Media y agrega: "Hoy no solo pensamos en el destino, sino en la experiencia general y notamos cómo el hospedaje toma más prioridad, buscando servicio y precio, pero con hincapié en la seguridad y cumplimiento de protocolos que garanticen tranquilidad".