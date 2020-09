Verano 2020: referentes del turismo trabajan en la próxima temporada

Desde Nación y el sector turístico trabajan para que haya temporada de verano 2020. Todo dependerá de la situación epidemiológica del coronavirus, mientras tanto se está preparando y ajustando los protocolos y esperando novedades sobre la apertura de los vuelos y de las conectividades terrestres.

Inés Albergucci, subsecretaria de Calidad, Accesibilidad y Sustentabilidad del Ministerio de Turismo advirtió a Télam que "nuestro norte y nuestra variable, que siempre define esto, es la situación epidemiológica". "Entendemos que la reactivación va a ser primero dentro de nuestro país y, en este sentido, también se habla de este turismo de cercanía e interprovincial y demás", explicó Albergucci.

"La posición del Ministerio de Turismo es entonces trabajar con las provincias y los municipios para que así ellos tengan algunas normativas o legislaciones que son propias y estas no contradigan las orientaciones que podemos brindar a nivel nacional", expresó Albergucci.



Desde la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra), Graciela Fesno afirmó que en el sector están "preparados desde el punto de vista sanitario para poder retomar la actividad y prestar servicio de forma segura a los clientes y huéspedes; eso es lo que depende de nosotros, lo que depende de cómo va a ser la temporada todavía no lo tenemos claro". Fesno agregó que "no tenemos claro cuándo van a volver a volar los aviones, no tenemos claro cuándo van a retomar la actividad los micros de larga distancia y sin uno u otros, hablar de temporada es medio utópico".

Desde la Fehgra aseguran que tiene que haber una uniformidad en esos protocolos para que la gente pueda trasladarse de un lugar a otro y se pueda hablar de la temporada. Con esos protocolos se podrá planificar la temporada y convocar al personal.

Desde Mar del Plata, el presidente del Ente Municipal de Turismo (Emtur) de General Pueyrredón, Federico Scremin, sostuvo que esa ciudad "depende mucho de la llegada de gente", por lo que deberán "trabajar muy fuerte, en lo que respecta a protocolos, en conjunto con la Nación y con la provincia, esto siempre a futuro".

"Nosotros esperamos que la situación epidemiológica mejore considerablemente de acá a esos meses y entonces uno podrá ver qué posibilidad hay de flexibilización o no, en los mismos", contó el jefe del Emtur de General Pueyrredón.