Viral: sorprendentes imágenes de "la casa más solitaria del mundo"

La búsqueda de sitios remotos para vacacionar o mudarse es una tendencia. Playas paradisíacas, rincones montañeses donde dormir bajo las estrellas, pueblos con pocos habitantes, islas desconocidas son los favoritos de todos los viajeros. Una tentadora opción es esta casa solitaria en el medio de una isla.

Hace días un fotógrafo de Islandia, Hörður Kristleifsson, subió en su cuenta de Instagram fotografías que llamaron la atención de todos los usuarios y que luego fueron compartidas por personas y medios de todo el mundo. En las imágenes se observa una casa totalmente aislada ubicada en el medio de una isla, el autor de las fotos compartió "fotografías de la casa más solitaria del mundo -y agrego - ¿Qué tan épico sería vivir allí? Lejos de la civilización sin vecinos en millas y millas a la redonda".

Instagram: @h0rdur

La isla en cuestión, donde se construyó la casa se llama Ellioaey, la cual forma parte del archipiélago Vestmannaeyjar, en la costa sur de Islandia. En la vivienda no hay electricidad ni conexión a Internet, pero hay un sistema que recolecta el agua potable de la atmósfera.

Instagram: @h0rdur

Hace 300 años esta isla fue habitada por pescadores, pero luego quedó abandonada, aunque tiene un gran pabellón de caza construido en 1953. Ahora la casa sirve como refugio de una asociación local que se dedica a la caza de frailecillos atlánticos en la isla.

Instagram: @h0rdur

En el año 2000, luego de las celebraciones por el cambio de milenio que terminaron por consolidar la imagen de la cantante Björk como representante de la identidad islandesa, el Primer Ministro de Islandia, Davíð Oddsson, quiso regalársela explicando que “Björk ha hecho más para hacer popular a Islandia que la mayoría de los islandeses”. El traspaso no pudo ser debido a problemas legales y a que la artista no se mostró demasiado entusiasmada porque poseía una isla de dimensiones similares y mismo nombre, no muy lejos de allí.