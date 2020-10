Bariloche a días de iniciar su prueba piloto de reapertura turística

Si bien la fecha de inicio de la experiencia piloto dependerá de la situación sanitaria, San Carlos de Bariloche ya solicitó autorización al gobierno de Río Negro para que habilite la prueba.

El Plan de Apertura Gradual del Turismo en la ciudad patagónica propone recibir a 1.000 residentes rionegrinos por un período máximo de una semana, que lleguen en vehículos particulares y que cuenten con un permiso extendido por el municipio. Un punto a destacar es que los turistas no se podrán alojar en viviendas de particulares y tampoco en casas de familiares que estén habitadas.



Los turistas que lleguen a Bariloche no deberán aislarse ni antes ni después de la visita, salvo en caso de presentar síntomas o ser contacto estrecho de algún paciente diagnosticado con Covid-19. En cuanto a las habilitaciones para realizar actividades en la ciudad, los visitantes deberán cumplir las normas preventivas, los horarios y las habilitaciones que rigen para los residentes locales, tanto para la vida cotidiana como para las actividades recreativas y deportivas al aire libre.



También deberán contar con un seguro que cubra contra Covid-19, que brinde protección en caso de tener que aislarse por una posible cuarentena y así no tener que pagar alojamiento de forma particular en ese lapso.

El intendente de Bariloche, Gustavo Genusso, consideró que esta experiencia "servirá para prepararnos para cuando vuelvan los vuelos y para el verano, porque creemos que tenemos que empezar a convivir con la pandemia y lograr la reapertura de la actividad, porque sin turismo la ciudad no vive".

Fuente: Télam