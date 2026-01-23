Wanda Nara y una sesión de fotos infartantes para manifestar el hit del verano
Wanda Nara no pierde el tiempo y, mientras enfrenta los contraataques de Icardi, confirmó el lanzamiento del remix de su canción más escuchada.
La industria del entretenimiento tiene una reina indiscutida de la estrategia y se llama Wanda Nara. Mientras su nombre encabeza los portales por un nuevo capítulo de wanda nara fotos hot (4) , la conductora demostró una vez más que su especialidad es transformar el caos en facturación.
En medio de un fuego cruzado de indirectas en redes sociales, donde el futbolista llegó a postear imágenes de la China Suárez y videos irónicos, la empresaria pateó el tablero y anunció su próximo gran paso en la música: la versión renovada de su hit más viral.
Las imágenes infartantes de lo nuevo en la música de Wanda Nara
La noticia llegó a través de su cuenta de Instagram, donde la empresaria compartió un adelanto visual de lo que será el videoclip de la reversión de su segundo sencillo. “De un éxito nace otro éxito. Manifestando el hit del verano. O bicho vai pegar remix”, escribió Wanda.
Lo más llamativo del posteo no fue solamente el anuncio de su vuelta a la música, sino las imágenes que no pasaron desapercibidas para nadie ya que Nara se mostró con todo en prendas menores. Con una malla negra ultra cavada y de escote cuadradop, Wanda Nara dejó en claro quien tiene la mejor figura del verano.
En las infartantes fotografías no faltó la idea de mostrar todas y cada una de sus curvas. En una de ellas se muestra de costado, en otra casi de frente semi tapada con una prenda de piel y también decidió mostrar su gran sonrisa para que no haya dudas que nadie arruinará su mejor momento. Para terminar, posó junto a sus amigos músicos con esa misma prenda cavada y unas botas fucsias que fueron furor.
El timing del anuncio no parece ser casual. En un contexto donde Brasil se posiciona como el destino predilecto de los argentinos para esta temporada, Wanda Nara apuesta por la mezcla de español y portugués que tan buenos resultados le dio. Aquella frase viral, "Con permiso de la favela", volverá a sonar con fuerza en los paradores.