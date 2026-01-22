En medio del fuego entre Mauro Icardi y Wanda Nara, Georgina Barbarossa interrumpió el análisis del escándalo para revelar un secreto de belleza inédito de la actriz.

El escándalo del año entre Mauro Icardi y Wanda Nara no da tregua, pero esta vez el foco se desvió hacia un detalle sensorial inesperado. Todo ocurrió en A la Barbarossa (Telefe), mientras el equipo analizaba el reciente descargo del futbolista, quien defendió a la China Suárez de las acusaciones de la rubia sobre "malos olores" y consumo de sustancias.

En su mensaje, Icardi fue tajante al asegurar que su novia "huele riquísimo" y negó cualquier vínculo con el olor a "suciedad o marihuana". Fue en ese preciso instante cuando Georgina Barbarossa decidió aportar una información íntima que dejó a todos los panelistas en silencio.

El olor de la China Embed - Tras una gran disputa: se conoció a qué huele la China Suárez y el particular método que utiliza “Yo sé una cosa de la China, que lo contó en otra nota y lo vi: usa varios perfumes juntos”, lanzó Georgina, captando de inmediato la atención del estudio. Ante la sorpresa general, la conductora detalló el sofisticado y costoso método que utiliza la actriz para diferenciarse del resto.

Según Barbarossa, Suárez no se conforma con una sola etiqueta de diseñador: “Usa como siete perfumes juntos. Logra un aroma distinto, nuevo. Hay gente que quiere tener su propio aroma y hace toda esta mezcla”, explicó la conductora sobre la técnica conocida en el mundo de la perfumería como layering, pero llevada al extremo por la actriz.

Tensión tras el aporte A pesar de lo curioso del dato, la intervención no cayó bien en todo el panel. Pía Shaw se mostró visiblemente desconcertada por el cambio de tono en la conversación, considerando que se estaban tratando temas graves como denuncias de adicciones y conflictos legales.