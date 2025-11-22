Wanda Nara rompió el silencio tras la denuncia de su exempleada: "Hay gente que es malagradecida"

La presentadora enfrentó los rumores de crisis en el set, definió su situación familiar actual y respondió sin filtros a las graves acusaciones en su contra.

La reconocida conductora de Telefe se encuentra nuevamente bajo los reflectores mediáticos, no solo por su desempeño al frente del certamen de cocina más famoso del país, sino por las múltiples controversias que la rodean. Consultada sobre el ambiente laboral en las grabaciones, Wanda Nara desmintió categóricamente cualquier tipo de malestar interno, asegurando que el equipo trabaja en armonía. “Re felices, la verdad que muy bien”, expresó para despejar las dudas sobre posibles tensiones en el set, destacando que la energía detrás de cámaras es óptima.

En el plano personal, la mediática marcó una clara diferencia entre sus vínculos pasados. Mientras cerró la puerta a cualquier declaración sobre Mauro Icardi y la actriz vinculada al escándalo, afirmando “No, no, de eso no hablo más. No sé nada, estoy trabajando un montón”, se mostró mucho más accesible al referirse al padre de sus hijos mayores. Sobre el acercamiento con el exfutbolista, Wanda reconoció que la dinámica familiar ha mejorado notablemente: “Estoy muy contenta con Maxi y la verdad que funciona muy bien. En definitiva, en la tele funciona lo que va bien”. Además, mostró empatía sobre la distancia geográfica que él sufre, asegurando que “lo que más quiero es tener la tranquilidad de los chicos y si pudiera venir acá, me encantaría. Sé que siempre lo voy a ayudar”.

La molestia de Wanda Nara por las filtraciones del programa Tajante respuesta de Wanda Nara ante las críticas y la denuncia de su ex empleada Tajante respuesta de Wanda Nara ante las críticas y la denuncia de su ex empleada. Video: SQP (América TV) Uno de los puntos que más incomodidad generó en la presentadora fueron los rumores difundidos sobre las eliminaciones anticipadas, específicamente en torno a la salida de Eugenia Tobal. Nara no ocultó su enojo ante la divulgación de información confidencial del reality, calificando el hecho como una falta de códigos. “No, la verdad que no. Es un reality y sabemos que se va a ir eliminando de a uno. No está bueno que se filtre esto”, sentenció, y añadió una crítica directa a quienes difunden los datos: “No tiene una viveza especial. Estamos todos laburando”.

Pese a la polémica, la conductora de MasterChef Celebrity se deshizo en elogios hacia el desempeño de Tobal en la competencia, comparando su carisma con la ilusión infantil del Ratón Pérez y asegurando que “creo que tiene para largo porque es muy buena en lo que hace. Hay una magia, lo ven los chicos”. A su vez, destacó la buena química grupal entre los participantes, mencionando que, aunque ella no asiste a las reuniones privadas por cuestiones de producción, “se llevan todos bárbaro, se hizo un grupo re lindo”, y adelantó que organizará un festejo de fin de año para todo el equipo. También se refirió al jurado, indicando que “están muy exigentes, pero han estado peor”.