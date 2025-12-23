Wanda Nara prendió fuego las redes sociales con una foto al borde de la censura: "Charlemos"

La conductora de Telefe sorprendió a sus seguidores con una candente imagen en su cuenta de Instagram.

El verano ya comenzó en el país y Wanda Nara decidió encender las redes sociales con una foto al borde de la censura que causó sorpresa en cada uno de sus seguidores. Es que la empresaria comenzó a promocionar su colección de bikinis y lo hace con diferentes historias de Instagram.

Pero esto no fue todo, ya que también aprovecha para promocionar su perfil de una conocida plataforma para adultos. Esta cuenta decidió abrirla luego de que las redes sociales corrieron peligro por desobedecer a la Justicia en ciertos requerimientos.

La estrella de Telefe tiene diferentes tipos de precios para que puedan acceder al contenido exclusivo. Para una suscripción por 30 días, tiene un valor de casi 9 dólares. En los casos en los que se desee extender el tiempo a unos tres meses, cuesta alrededor de 24 dólares y, finalmente, para los que quieran tener el pase anual, lo podrán hacer pagando la suma total de 60 dólares.