El arriesgado movimiento de Instagram: vas a poder elegir qué te muestra el algoritmo y qué no

La red social de Meta, Instagram, presenta "Tu algoritmo", una herramienta para ajustar los intereses del feed y cambios en el editor de videos.

La plataforma de Meta anunció cambios importantes para mejorar la experiencia de los usuarios. Con una nueva función llamada "Tu algoritmo", Instagram permite decidir qué temas aparecen en la pantalla y cuáles quedan afuera, dando más control sobre el contenido que consumimos a diario en redes sociales.

"Tu algoritmo": personalización de contenido en Instagram "Tu Algoritmo" actualización para ajustar el contenido que ves en Instagram Esta novedad llega junto a una actualización grande de su aplicación "Edits". La idea de la empresa es clara: quiere que la gente pase menos tiempo peleando con la tecnología y más tiempo viendo cosas que realmente le gustan. La herramienta de control del algoritmo debuta primero en Estados Unidos y promete solucionar una queja histórica. Muchas veces, el sistema se "encapricha" y muestra videos de temas que al usuario no le interesan.

image Agrega widgets en la pantalla de bloqueo de tu iPhone para acceder fácilmente a la cámara en Edits. Instagram Con "Tu algoritmo", la aplicación lista los tópicos que cree que te gustan y los muestra en el feed de Reels. La diferencia es que ahora podés meter mano: el sistema permite agregar o eliminar esos intereses de forma manual. Es un control "granular" que antes estaba oculto. Hasta hoy, lo que el algoritmo decidía era casi un misterio, pero esta función abre la puerta para "domar" las recomendaciones. También planean llevar esto a la sección de Explorar en el futuro cercano.

Las mejoras en la app Edits y los widgets de Instagram Para los que se dedican a subir contenido, las noticias también son buenas. La última versión de la aplicación de edición suma plantillas predefinidas y opciones avanzadas para manejar el texto. Esto facilita mucho el trabajo de armar videos prolijos sin perder horas en el proceso. Además, se habilitó la opción de extraer Reels públicos directamente en la app para "remezclarlos" o reutilizarlos, algo que agiliza la creación de material nuevo.

Otra incorporación interesante realizada por Meta es un widget para la pantalla de bloqueo, pensado para los usuarios de iPhone. Este atajo permite abrir la cámara al instante o insertar una foto rápida en la app Edits sin tener que desbloquear el teléfono. El objetivo es reducir la fricción entre tener una idea y publicarla.