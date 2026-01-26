Wanda Nara incomodó a un participante con una filosa pregunta en pleno programa

La conductora de Telefe fue al hueso en MasterChef Celebrity con uno de los nuevos concursantes y se volvió viral.

MasterChef Celebrity se volvió viral en redes sociales luego de que Mauro Icardi expresó que se hablaba constantemente de la China Suárez en el ciclo de cocina. En medio de esta polémica, Wanda Nara incomodó a un participante con una filosa pregunta.

Se trata nada más y nada menos que de Rusherking, expareja de Eugenia y quien pudo ingresar en la etapa del repechaje. La empresaria, fiel a su estilo, le comenzó a preguntar sobre su relación con la actriz y en un momento le preguntó sobre el famoso auto que le regaló.

"Cuando te separas, ¿el auto se devuelve o se lo queda la otra persona?", preguntó la empresaria y allí el cantante decidió aclarar todo lo que pasó con el vehículo. Rusherking sostuvo que él quería que se lo quede, pero ella decidió devolverlo.

También contó que el auto se vendió y le consultó a Wanda qué fue lo más caro que ella regaló: "Regalé una casa, pero también me la quedé yo cuando me separé. La regalé, pero a mi nombre".