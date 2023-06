La China Suárez contó qué hizo con el auto que le regaló Rusherking

La China Suárez y Rusherking terminaron su relación hace unos meses y una de las grandes preguntas era qué había hecho la actriz con el lujoso y costoso auto que le había regalado el cantante.



De manera muy sorpresiva, el joven músico terminó la relación con la actriz el pasado abril. Y uno de los detalles que más había llamado la atención era que tan solo unas semanas antes se habían mostrado muy felices en el cumpleaños de La China Suárez.



Incluso, para esa ocasión, Rusherking le había obsequiado un lujoso y costoso auto descapotable a La China Suárez, quien, incluso, había compartido fotos muy sonrientes a bordo de él junto al cantante.

El auto que Rusherking le regaló a La China Suárez. Foto: @sangrejaponesa.



El joven músico no se puso a reparar en gastos y le regaló a la actriz un Volkswagen New Beetle Cabrio, modelo 2006, de color negro. La actriz, que ya había tenido uno, confesó alguna que le encantaba la idea de volver a tenerlo. Y él se lo cumplió.



Una vez conocida la noticia de la separación, muchos se preguntaron qué sucedería con aquel vehículo. En un primer momento, allegados a La China Suárez habían deslizado que intentó devolvérselo, pero se encontró con la negativa de Rusherking.



No obstante, la actriz nunca se refirió al tema y cada vez que pueden en las redes sociales le preguntan qué pasó con ese especial regalo. Ahora, en un vivo de Instagram, decidió ponerle fin al misterio que tenía a todos muy preocupados.

El auto que Rusherking le regaló a La China Suárez. Foto: @sangrejaponesa.



La China no le escapó esta vez a la consulta en Instagram y respondió sin dar demasiadas vueltas. “No, nadie me pidió el auto de vuelta, chicos”, contestó la actriz, para que, de una vez por todas, se termine el tema.



En ese momento, para sacarle del momento incómodo, la actriz Malena Sánchez intervino e intentó ponerle algo de humor. “Yo se lo pedí, pero no me lo dio”, acotó. “Lo devolví a su remitente”, agregó La China Suárez.