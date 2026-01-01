Wanda Nara encendió las redes sociales con una picante foto desde Uruguay

La conductora de Telefe se mostró muy activa en medio de las acusaciones contra Martín Migueles.

Wanda Nara se encuentra en estos momentos en Punta del Este, Uruguay, donde tiene una preciosa vivienda con todos los lujos. Allí viajó junto a todos sus hijos y junto a Martín Migueles, quien fue apuntado por Claudia Ciardone.

En medio de todo esto, la conductora de Telefe realizó un resumen de lo que fue el 2025 y expresó que estará en Telefe durante el actual año: "Días de descanso, playa y familia. Anoche, último programa del año y de este proyecto que me hace tan feliz. Mañana nos vemos de nuevo, ¡pero ya en 2026!".

"Por muchos más porque ayer firmé mi renovación", expresó contenta, dejando en claro que seguirá ligada al canal de la familia tras firmar un nuevo contrato. Lo que también se volvió viral fue una imagen que compartió en sus redes sociales.

La picante foto que compartió Wanda Nara desde Punta del Este Captura de pantalla 2025-12-31 185137 Wanda Nara disfrutando del verano en Uruguay. Foto: Instagram / @wanda_nara En la foto se la puede ver luciendo una bikini negra de su colección y, por supuesto, que no tardó en ser tendencia en las diferentes redes. No es la primera vez que Wanda comparte este tipo de contenido, ya que lo hace en diferentes ocasiones levantando suspiros de los usuarios.