Yanina Latorre vs. Luciana Salazar: un llamativo posteo desató otra guerra en redes sociales

Todo comenzó cuando una cuenta satírica compartió una fotografía manipulada donde se veía a Luciana Salazar junto a su pequeña hija, acompañándola con un epígrafe irónico. La confusión escaló rápidamente cuando Yanina Latorre, tomando la imagen como auténtica, lanzó una crítica fulminante sobre la descripción de la foto, sin percatarse de que se trataba de una parodia generada por usuarios de la red.

Al advertir el error de Latorre, la modelo no tardó en reaccionar con dureza, señalando la falta de rigor al validar fake news (noticias falsas). La discusión subió de tono instantáneamente, transformándose en un intercambio de agresiones personales donde la madre de Matilda no dudó en vincular este episodio con su batalla legal de larga data. Con indignación, expresó: "Dios, Dios. Todas las mentiras se cree, ni te digo de la que Ella es su vocera", sugiriendo que la periodista actúa bajo intereses de terceros para perjudicar su imagen pública.

El posteo que desató el tenso cruce de mensajes entre Yanina Latorre y Luciana Salazar foto-de-luciana-salazar-y-matilda-que-fue-editada-2159829 Luciana Salazar vinculó el ataque digital con su actual situación judicial con el economista. Foto: X @yanilatorre / Instagram @salazarluli La confrontación derivó en una teoría conspirativa por parte de Luciana, quien interpretó la publicación del montaje como una maniobra orquestada por su expareja. En sus descargos, la mediática arremetió contra la cuenta de origen y contra Yanina, afirmando: "Este será otra troll operador del 'payaso extorsionado' mamita. No sé qué es peor si esta fake que se mandó o todos los demás 'periodistas' que lo levantaron como real. Aflojen trollcitos que se les nota mucho para quien trabajan". De esta manera, el economista Martín Redrado quedó envuelto en una pelea que, en principio, era ajena a su persona.

yanina-latorre-contra-luciana-salazar-2159831 El tenso cruce de posteos entre Yanina Latorre y la modelo. Foto: X @yanilatorre / X @lulipop07 Por su parte, Yanina redobló la apuesta con su estilo característico, negando cualquier tipo de alianza externa y cuestionando la reacción de la modelo. En un descargo cargado de ironía y molestia, le respondió: "Sos siempre asi de pelot* o solo después de Navidad? ESTOY HABLANDO DE VOS INMUNDA, LA Q SUBE FOTOS SOS VOS. TE DA? O solo usas la cabeza para inyectarte. Me tenes los huevos al plato". La conductora de SQP (América TV) defendió su derecho a opinar sobre lo que se expone en plataformas públicas, descartando las acusaciones de hostigamiento.