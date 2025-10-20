Walter Santiago estalló contra Martín Cirio luego de los polémicos comentarios que realizó en contra de Thiago Medina: "Me parece..."

Walter Santiago, mejor conocido como "Alfa", explotó contra el streamer tras sus recientes y repudiables dichos sobre Medina, quien hace poco recibió el alta médica por un accidente.

"Le quedó la cara rara, como que tiene otra cara, tiene cara como de nena, como de mujer, como de lesbiana, ¿no?. Parece como una mina que se hizo torta hace poco y se rapó. Tiene pelo corto. Es una torta que recién arranca. Le hicieron la bichectomía, la vaginoplastia... ¿Quién es la mujer acá: Thiago o Pestañela?", fueron los comentarios que hizo recientemente Martín Cirio en un stream sobre la apariencia de Thiago Medina.

Los dichos del influencer sobre el ex Gran Hermano causaron polémica, ya que Medina recibió el alta médica hace pocos días luego del terrible accidente que tuvo en su moto en el mes de septiembre.

thiago medina Uno de los famosos que se pronunció al respecto fue Walter "Alfa" Santiago. El exconcursante del reality apuntó duramente contra Cirio en un móvil que realizó para Infama desde su casa.

"Me parece vergonzoso. Lo que buscó este pibe es tener exposición. Porque todo el mundo está hablando de él, de las pelotudec** que dijo", expresó indignado "Alfa". "Vamos a ser sinceros. Buscó exposición. Lo logró. Es muy vivo", dijo contundentemente el exparticipante, remarcando que Cirio buscó provocar con el fin de ganar exposición.

Esto fue lo que dijo Walter "Alfa" Santiago en Infama sobre los comentarios de Martín Cirio sobre Thiago Medina Walter Santiago Fue Contra Martín Cirio Tras Sus Polémicos Comentarios Sobre Thiago Medina En la charla que tuvo con Marcela Tauro, la conductora le consultó a Walter si había hablado con Daniela Celis y Thiago Medina sobre el tema. "¿Le llegó que Cirio habló de Thiago?”, le pregunto Tauro. "No. Yo hablé con Thiago ayer y te vuelvo a decir: ni lo nombré a Cirio, porque para mí no existe. Yo hablé con Thiaguito. Me dijo: 'Estoy mejor'. Me dijo que recuperó casi dos kilos y medio de los que perdió. Y quedé que el martes iba a ir a verlo. Está bien. El resto no me importa", le respondió "Alfa".