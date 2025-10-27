Viviana Canosa arremetió contra el gobierno de Javier Milei tras la victoria en las elecciones

Viviana Canosa fue una de las conductoras que más se expresó luego de las elecciones legislativas 2025. La periodista opinó fuertemente sobre el baile que realizó Cristina Fernández de Kirchner, pero también aprovechó para pegarle al gobierno de Javier Milei.

La comunicadora realizó su clásica editorial en Carnaval Stream a la que tituló Verdugos: "Siento que tenemos después de haber visto las elecciones de ayer una gran debilidad en general por los verdugos". Luego, mostró los dichos de Donald Trump donde felicita a Javier Milei y subrayó que "a mí me incomoda, a mí no me gusta y siento que Trump fue el jefe de campaña del cuatro camperas (Javier Milei)".

"Creo que los argentinos somos bastante masoquistas en general y sufrimos el síndrome de Estocolmo, yo no encuentro otra razón para votar a un verdugo", comentó en otra parte de su extensa editorial. "Ayer entró más casta de la que ya había, entró la mugre para mí y entró todo lo que ellos decían que iban a combatir", sostuvo.

Canosa también aprovechó para arremeter nuevamente contra los escándalos del Gobierno: "Anoche para mí ganó la idea de que Argentina se convierta en un narco estado con narcos diputados y con narcos senadores donde sea muy fácil blanquear la guita. También ganó anoche y, lamento decirlo, la alta coimera (Karina Milei)".