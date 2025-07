Viviana Canosa volvió a opinar, en esta ocasión sus dardos fueron contra Mario Pergolini , quien regresó a la televisión tras diecisiete años afuera. 2008 fue el año que despidió al grande de las pantallas, y esta vez, volvió a darse una oportunidad. Aunque, no todos están contentos.

La respuesta de la periodista

Viviana Canosa apuntó fuerte contra Mario Pergolini y no se calló nada: "Cuando volvés a la tele por plata..."

Canosa no perdió tiempo y expresó: "No seas como Pergolini que dice volvía a la tele por la plata". Acto seguido, los conductores de Revueltos (Carnaval Stream) hablaron del monto ofrecido para que Mario regresara a la televisión, Rial dijo: "200 mil dólares es mucho. Alguien puso 200 mil dólares de acá a fin de año, alguien que no es de los medios. Un tipo joven, alguien con poder, en estas últimas 48 horas está perdiendo poder..."