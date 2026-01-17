Verónica Lozano destapó la olla y destrozó a la Reini tras su paso por el diván: "Si tiene ovarios..."
Entre chicanas por el rating y el pasado de la invitada con Homero Pettinato, Vero Lozano no se guardó nada y dio directo contra la Reini.
El clima en el mundo del espectáculo se volvió irrespirable tras el paso de Sofía Gonet por el icónico diván de Cortá por Lozano. Lo que debía ser una entrevista amena de promoción terminó en un escándalo de proporciones mediáticas cuando la influencer acusó haber sido destratada.
Sin embargo, Verónica Lozano no se quedó de brazos cruzados y salió al cruce con una lengua filosa, revelando que la nota ni siquiera estaba cumpliendo con las expectativas de audiencia: “También la verdad es que no estaba midiendo y decidimos levantar la nota”.
La trastienda del polémico encuentro entre Lozano y la Reini
La tensión escaló cuando Lozano blanqueó que durante la grabación no percibió la incomodidad de la invitada, aunque luego se enteró del caos generado en el estudio. “Cuando estuvo en el diván yo la verdad que no me di cuenta de que la había pasado mal. Después parece que estaba del ort... que la habia pasado mal, que esperaba otra...”, disparó Vero.
Los rumores de un estallido de la influencer al salir del aire cobraron fuerza en sus declaraciones: “Yo no los escuché los gritos, pero en teoría sí. No sé si le gritó al productor o a su representante. Estaba enojada, eso sí”.
El eje del conflicto habría sido la mención de Homero Pettinato, expareja de Gonet, tema que la influencer consideró una "emboscada". Ante esto, Lozano fue lapidaria e irónica respecto a la trayectoria mediática de su invitada: “No fue una emboscada. Sos una persona de los medios, sabés que te vamos a preguntar. Venía a hablar de MasterChef o de Homero, no iba a hablar de la física cuántica ni del Conicet”.
Visiblemente cansada de las críticas que la Reini vertió en redes sociales tras el programa, Lozano elevó el tono y la desafió directamente. “No hablé con ella. La quiero agarrar la pendeja, porque cuando ella se fue estaba todo bien. Si tiene ovarios que me diga todo eso en la cara, porque se es re careta entonces”, lanzó con la frontalidad que la caracteriza.
“Igual, la veo pilla e inteligente porque claramente en el programa no midió pero toda esta repercusión hace que hablemos de ella”, cerró Verónica, dejando en claro que, aunque el rating no acompañó en el momento, el conflicto terminó dándole a la Reini la relevancia que buscaba.