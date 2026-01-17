Verónica Lozano destapó la olla y destrozó a la Reini tras su paso por el diván: "Si tiene ovarios..."

Entre chicanas por el rating y el pasado de la invitada con Homero Pettinato, Vero Lozano no se guardó nada y dio directo contra la Reini.

El clima en el mundo del espectáculo se volvió irrespirable tras el paso de Sofía Gonet por el icónico diván de Cortá por Lozano. Lo que debía ser una entrevista amena de promoción terminó en un escándalo de proporciones mediáticas cuando la influencer acusó haber sido destratada.

Vero Lozano fue lapidaria contra Sofi Gonet. Sin embargo, Verónica Lozano no se quedó de brazos cruzados y salió al cruce con una lengua filosa, revelando que la nota ni siquiera estaba cumpliendo con las expectativas de audiencia: “También la verdad es que no estaba midiendo y decidimos levantar la nota”.

La trastienda del polémico encuentro entre Lozano y la Reini La tensión escaló cuando Lozano blanqueó que durante la grabación no percibió la incomodidad de la invitada, aunque luego se enteró del caos generado en el estudio. “Cuando estuvo en el diván yo la verdad que no me di cuenta de que la había pasado mal. Después parece que estaba del ort... que la habia pasado mal, que esperaba otra...”, disparó Vero.

Sofia gonet El momento del diván que terminó en escándalo: la conductora confesó que levantaron la nota por falta de audiencia. Telefe Los rumores de un estallido de la influencer al salir del aire cobraron fuerza en sus declaraciones: “Yo no los escuché los gritos, pero en teoría sí. No sé si le gritó al productor o a su representante. Estaba enojada, eso sí”.

El eje del conflicto habría sido la mención de Homero Pettinato, expareja de Gonet, tema que la influencer consideró una "emboscada". Ante esto, Lozano fue lapidaria e irónica respecto a la trayectoria mediática de su invitada: “No fue una emboscada. Sos una persona de los medios, sabés que te vamos a preguntar. Venía a hablar de MasterChef o de Homero, no iba a hablar de la física cuántica ni del Conicet”.