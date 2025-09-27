Una reconocida panelista de canal América fulminó a Paula Bernini: "Tiene prestigio de problemática"

Luego de los rumores sobre la mala relación entre Mario Massaccesi y la comunicadora de TN, la panelista fue consultada al respecto y no dudó en responder.

La panelista y figura de canal América, realizó una serie de revelaciones sobre el clima laboral detrás de las cámaras, centrándose en la dinámica conflictiva con la comunicadora Paula Bernini. Sus declaraciones surgieron en el contexto de los recientes desencuentros que la excronista y actual co-conductora de TN mantuvo con su colega Mario Massaccesi.

Invitada a participar en el programa Intrusos (América TV) y consultada sobre los roces en el trabajo, Marcela Feudale fue contundente al describir las relaciones profesionales. Manifestó que la convivencia en una dupla televisiva no admite medias tintas, afirmando: “O tenés buena química o te llevás como el culo, no hay punto intermedio. Las veces que me llevé mal con alguien, no soy de pedir que el otro se vaya, en general me voy para no insistir”. Para ella, la armonía no es sencilla de lograr y los equipos suelen formarse con poca claridad, lo que deriva en inevitables enfrentamientos.

La locutora extendió la responsabilidad de estos fracasos más allá de los conductores, apuntando hacia los productores de los espacios televisivos. Considera que una práctica habitual es emparejar a personas sin afinidad previa, lo que desata los egos y genera colisiones. Sobre este punto, criticó: “En general, te meten con alguien que no conocés y entran los egos, pero cuando chocan de frente, nadie se quiere hacer cargo de los damnificados”. Esta observación culminó con una directa alusión a Bernini, de quien dijo: “Sé que Paula Bernini tiene prestigio de problemática porque nos llegaron mensajes y noticias sobre su relación con otras personas del canal”.

Marcela Feudale fue lapidaria con Paula Bernini en Intrusos. Video: Intrusos (América TV)

Cambiando de tema, Feudale se refirió a su antiguo compañero de labores, Marcelo Tinelli, con quien colaboró por tres décadas. A propósito de su ruptura con Millet Figueroa, la panelista pintó un perfil del conductor como un hombre intenso en el amor. “Cuando trabajaba con él, le ha dedicado canciones y frases a sus parejas. Es un romántico de primera cepa”, relató, caracterizándolo como alguien que “se enamoraba, le entregaba la vida a sus parejas”.