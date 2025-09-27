La conductora de canal América que mostró su fuerte indignación al aire con Gustavo Cordera

Un documental acerca de Ricardo Barreda, el odontólogo condenado por femicidio, ha servido de escenario para que el reconocido cantante Gustavo Cordera se vea nuevamente inmerso en el ojo de la tormenta. En esta oportunidad, el intérprete generó un nuevo repudio colectivo al realizar afirmaciones que fueron percibidas como una forma de atenuar los crímenes del homicida y justificarlo, llegando a sostener que "cualquiera puede cometer un asesinato en cualquier momento". Esta postura reavivó con fuerza la condena social que recibió el músico años atrás, originada por comentarios previos de claro tinte misógino, causando la indignación de la conductora de canal América .

Este episodio se enmarca en un momento de alta tensión social, caracterizado por el triple femicidio de Florencio Varela y una creciente conciencia colectiva al respecto. La difusión de la serie sobre el caso Barreda coincide con la vuelta del cantante a la esfera pública, quien recientemente había participado en una entrevista con Pedro Rosemblat para la plataforma Gelatina. Dicho intercambio, ampliamente objetado, giró en torno a la llamada "cancelación" que habría sufrido Cordera tras sus anteriores y condenables expresiones acerca de agresiones sexuales contra mujeres.

Los repudiables dichos de Gustavo Cordera que lo llevaron a la cancelación.

Ante el informe presentado por A la tarde (América TV) sobre los dichos de Cordera respecto al asesino Ricardo Barreda, la conductora del exitoso programa, Karina Mazzoco , no dudó en hacer un fuerte descargo al aire.

“La perplejidad es total, cuando escucho a un artista de este calibre como es Gustavo Cordera , decir este tipo de barbaridades, y no las dice una única vez, este hombre estuvo cancelado por decir la polémica frase que asegura: “Hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo””, comenzó a exponer Mazzocco.

La indignación de la presentadora de canal América por los dichos de Gustavo Cordera

Karina Mazzocco hizo un fuerte descargo tras los dichos de Gustavo Cordera Karina Mazzocco hizo un fuerte descargo tras los dichos de Gustavo Cordera. Video: A la tarde (América TV)

“Después de esa frase todos le saltaron a la yugular, el tipo estuvo cancelado como bien lo dice en la nota, ahora vuelve a hablar y vuelve a decir esto. Cuando escribe La argentinidad al palo, que es una genialidad, nombra a Monzón, Locati y Barreda, y dice esto de que cualquiera mata por amor”.

La presentadora continuó expandiendo su argumento: “¿Saben que es matar por amor? matar por amor es femicidio. No es amor, no es un crimen pasional, es femicidio, no puedo entenderlo”, expresó firme y al hueso con evidente irritación. Si bien explicó que podemos estar sensibles por el triple femicidio de Florencio Varela pero que justo en este contexto se estrena el documental de Barreda a lo que calificó de “inoportuno”, deslizando: “No es el momento y para colmo levantan esta frase de Cordera”.