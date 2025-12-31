Una querida figura volvería a la conducción durante el 2026: de quién se trata

El 2025 está viviendo su último día y desde hace semanas el mundo de la televisión se encuentra totalmente convulsionado por fuertes cambios, bajas y llegadas. El día martes se despidió Sabrina Rojas de Pasó en América junto a Augusto Tartúfoli.

En medio de toda esta revolución, el periodista Juan Etchegoyen confirmó mediante sus redes sociales que una reconocida figura volvería a la pantalla chica durante el 2026. Se trata nada más ni nada menos que de Eugenia Tobal.

"Seguramente Eugenia Tobal volverá a conducir en TV en 2026", comenzó expresando el periodista en su cuenta de X (antes Twitter). Pero esto no es todo, ya que también contó los detalles de la aventura que emprendería la exparticipante de MasterChef Celebrity.

Afirman que una querida figura volvería a conducir en 2026 Captura de pantalla 2025-12-31 125158 Eugenia Tobal, la figura que volvería a conducir el próximo año. Foto: X / @JuanEtchegoyen "No está confirmado, pero tiene muy avanzada su llegada al nueve con la productora Kuarzo para suceder a Jimena Monteverde en Escuela de Cocina", expresó Juan respecto al futuro laboral de la actriz.