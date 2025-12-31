Una querida figura volvería a la conducción durante el 2026: de quién se trata
El periodista Juan Etchegoyen reveló la información a través de sus diferentes redes sociales.
El 2025 está viviendo su último día y desde hace semanas el mundo de la televisión se encuentra totalmente convulsionado por fuertes cambios, bajas y llegadas. El día martes se despidió Sabrina Rojas de Pasó en América junto a Augusto Tartúfoli.
En medio de toda esta revolución, el periodista Juan Etchegoyen confirmó mediante sus redes sociales que una reconocida figura volvería a la pantalla chica durante el 2026. Se trata nada más ni nada menos que de Eugenia Tobal.
"Seguramente Eugenia Tobal volverá a conducir en TV en 2026", comenzó expresando el periodista en su cuenta de X (antes Twitter). Pero esto no es todo, ya que también contó los detalles de la aventura que emprendería la exparticipante de MasterChef Celebrity.
Afirman que una querida figura volvería a conducir en 2026
"No está confirmado, pero tiene muy avanzada su llegada al nueve con la productora Kuarzo para suceder a Jimena Monteverde en Escuela de Cocina", expresó Juan respecto al futuro laboral de la actriz.
Por el momento es solo un rumor y todo queda sujeto a confirmación oficial. Eugenia Tobal no se ha expresado respecto a esto, aunque de darse, sería una noticia más que positiva para la querida artista que se encuentra teniendo un gran presente.