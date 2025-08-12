Una periodista de canal América hizo una lapidaria crítica del regreso de Jey Mammon por la señal de El Nueve

Jey Mammón enfrentó un intenso rechazo público tras ser acusado de agresión sexual y su posterior salida de Telefe. A pesar de haber intentado reinsertarse en el medio a través del teatro, la radio y la televisión, sus esfuerzos no habían tenido éxito hasta ahora. Sin embargo, el comediante aprovechó una nueva chance para retomar un formato que en el pasado le dio grandes resultados: estrenó "Medianoche con Jey", un late night show en El Nueve, similar al que condujo años atrás en canal América. "Cuánta gente, qué impresionante la gente que vino... Bienvenidos, bienvenida a 'Medianoche con Jey' en esta casa, Canal Nueve, mi canal", expresó al inicio, antes de presentar a su primera invitada, Graciela Alfano. "Quiero decirle a ustedes que están del otro lado... Gracias por estar ahí, gracias por bancarme todo este tiempo y gracias por acompañarnos", agregó, reconociendo el apoyo de su audiencia.

Este martes en Lape Club Social Informativo (América TV), la especialista en espectáculos Marina Calabró no dudó en lanzar una fuerte crítica sobre el estreno del nuevo programa de Jey Mammon en la pantalla de El Nueve.

Es que el segmento que lidera Calabró en el ciclo de canal América se caracteriza, entre otras cosas, por exponer los detalles de todos los programas que arriban a la televisión, sus luces y sombras, artística y por supuesto el rating, que dicho sea de paso fue decepcionante para la señal de El Nueve, Medianoche con Jey resultó cuarto con un recorrido que apenas fue de entre 0.6 y 1 punto.

Jey Mammon no logró un buen desempeño en el rating El dato íntimo que reveló Graciela Alfano sobre su relación con Carlos Menem que dejó mudo a Jey Mammón Graciela Alfano fue la invitada con la que Jey Mammon arrancó su nuevo programa. Video: Medianoche con Jey (El Nueve) De entrada explicó Marina que es un programa cortito que ni siquiera arranca a la hora que indica el nombre del programa comenzando a las 23.35. “No arranca a la media noche es raro”, sentenció. Además resaltó el hecho de que Jey Mammon viene de una fuerte cancelación por una delicada causa. “Es difícil ver a Jey y no ver todo lo que pasó, recordamos que Jey fue sobreseído por prescripción , no absuelto, no es una persona declarada inocente por la Justicia, está la historia de Lucas Benvenuto, yo lo veo a Jey y no puedo dejar de ver eso y no transmite alegría”, disparó la periodista.