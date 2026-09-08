Una noche de emoción y samba no pé: Azul Matos fue coronada por la batería Belo Som como su nueva rainha

El salón, vestido de azul y blanco —los colores que identifican a la escuela—, comenzó a recibir de a poco a familiares, amigos, integrantes de la comisión y representantes de la comunidad del samba no pé de Almirante Brown. Todos llegaban con una expectativa particular: ver coronada a quien hasta ese momento ocupaba el rol de Frente de batería y que, desde esa noche, asumiría oficialmente como Rainha -reina en portugués- uno de los lugares de mayor reconocimiento dentro de la formación de la escuela G.R.E.S. (Gremio Recreativo de la Escuela de Samba) Amor do Samba: Azul Matos .

La celebración reunió además a personalidades destacadas de la cultura del samba no pé y a buena parte de quienes forman parte del circuito local. Para muchos de los presentes, no se trataba solamente de una ceremonia, sino de la consagración de una bailarina que construyó durante años un vínculo con el samba y que ahora daba un nuevo paso en su carrera.

La ceremonia comenzó directamente con la coronación. Sin una larga espera, la atención se concentró en Azul Matos y en cada uno de los elementos que fueron formando la escena que terminaría con la colocación de la corona.

El primer momento estuvo marcado por la entrega de la banda , que quedó a cargo de Natalia Velusek , una referente y maestra del samba no pé que además acompaña a Azul en su crecimiento profesional. El gesto tuvo un significado especial: quien ha guiado parte de su desarrollo artístico fue también la encargada de colocarle uno de los símbolos que desde ahora identificará su nuevo lugar dentro de la escuela.

Después llegó otro de los momentos más emotivos de la noche. Gael Rodríguez, hermano de Azul , le entregó un ramo de rosas azules. El obsequio dio paso a un abrazo entre ambos que conmovió a los presentes y aportó una dimensión familiar a una ceremonia atravesada por la tradición y el espectáculo.

Gael, hermano de Azul, le hizo entrega del ramos de rosas azules. PH: Gastón Arancibia - Instagram: @shot.ega /@gfgastonfotografia

La madrina de Amor do Samba, Loly Kadela, fue la encargada de entregar el diploma que oficializó la coronación. Finalmente, llegó el momento más esperado: la colocación de la corona.

La madrina de Amor do Samba, Loly Kadela, hizo entrega del diploma de rainha. PH: Gastón Arancibia - Instagram: @shot.ega /@gfgastonfotografia

La corona fue entregada por Santiago Juárez, director de la batería Belo Som, y Celeste Araujo, en una escena que marcó formalmente el comienzo de una nueva etapa para Azul como Rainha de batería.

El director de la batería Belo Som, Santiago Juárez, fue el encargado de posar la corona sobre la cabeza de Azul Matos. PH: Gastón Arancibia - Instagram: @shot.ega /@gfgastonfotografia

A su alrededor estuvieron su familia, sus amigos, integrantes de la comisión de la escuela y un público que había llegado con el deseo de verla ocupar definitivamente el lugar que durante los últimos años ya había comenzado a construir dentro de la batería.

De Frente de batería a Rainha

Hasta su coronación, Azul Matos se desempeñaba como Frente de batería, una posición de gran exposición dentro de una formación de samba. Desde allí, su baile y su presencia escénica acompañaban los cortes de los ritmistas y funcionaban como uno de los principales puntos de conexión entre la batería y el público.

Ahora, ese vínculo adquiere carácter oficial. Desde el 5 de septiembre de 2026, Azul es la Rainha de bateria de Belo Som, perteneciente a G.R.E.S. Amor do Samba.

Para comprender la importancia de la distinción es necesario diferenciar entre una escuela de samba y una batería. La escuela es la institución que reúne a los distintos componentes que participan de sus actividades y presentaciones. La batería, en cambio, es una de las partes que integran esa estructura y está conformada por los ritmistas encargados de sostener la base rítmica del espectáculo.

Desde su silueta hasta lo más profundo de su ser, Azul Matos nació para ser reina. PH: Gastón Arancibia - Instagram: @shot.ega /@gfgastonfotografia

Para entender, dentro de una escuela también pueden existir diferentes alas y figuras, como los passistas: bailarines y bailarinas especializados en samba; las musas, que cuentan con un protagonismo individual dentro del desfile; las mirins, denominación utilizada para las integrantes de las secciones infantiles; destaque: son los bailarines que se destacan por su vestuario. Tiene que ser el más vistoso de todo el cuerpo de baile; bahianas: está compuesto principalmente por las mujeres de mayor edad y experiencia de la comunidad; porta bandera: su misión principal es llevar y custodiar con gracia y elegancia la bandera oficial que representa a la escuela, acompañada por el "mestre de sala", un maestro de ceremonia.

En ese universo, la Rainha de bateria ocupa un lugar especialmente visible: es la figura que representa a la batería a través de su baile, su presencia y su vínculo con los ritmistas.

Azul Matos: una carrera construida entre Argentina y Brasil

La coronación de Azul no representa el comienzo de su historia con el samba. Es, en realidad, un nuevo capítulo de una trayectoria que comenzó varios años atrás.

Azul Matos nació el 18 de junio de 1999 en Glew, localidad del partido de Almirante Brown. Su vínculo con el samba comenzó a través de la escuela Sacode o Coração, donde dio sus primeros pasos dentro de esta expresión artística.

Con el tiempo, continuó desarrollándose y tuvo un paso por el ala de passistas de Alegría de Zonasur, profundizando su formación como bailarina y adquiriendo experiencia en espacios donde el dominio del ritmo, la técnica y la presencia escénica resultan fundamentales.

Su carrera también la llevó a participar de escenarios vinculados al carnaval fuera de Argentina. Entre sus experiencias se encuentran Águia de Ouro, en el Carnaval de São Paulo 2026, y participaciones en Cova da Onça, en 2025, e Império Serrano, en 2023, ambas vinculadas al carnaval de Uruguaiana.

Una noche para recordar: Azul Matos fue coronada como la nueva reina de la batería Belo Som. PH: Gastón Arancibia - Instagram: @shot.ega /@gfgastonfotografia

A esas experiencias se suman distintos reconocimientos y premios obtenidos a lo largo de su carrera, que fueron consolidando su nombre dentro del ambiente del samba no pé.

La llegada a Belo Som representa, en ese recorrido, una nueva responsabilidad: ya no solamente como bailarina, sino como la mujer que tendrá la tarea de representar a una batería y a una escuela frente a su comunidad.

Una tradición brasileña que también tiene su lugar en Burzaco

Aunque el samba no pé tiene sus raíces más reconocidas en Brasil y está profundamente asociado a las escuelas de samba y al carnaval, su práctica también encontró espacios de desarrollo en Argentina.

En Burzaco y en distintas localidades de Almirante Brown existe una comunidad vinculada a esta expresión cultural, con bailarines, músicos, escuelas y agrupaciones que sostienen la tradición y la adaptan al ámbito local.

Azul Matos, la bailarina que conquistó a Belo Som y ya tiene su corona de reina del samba. PH: Gastón Arancibia - Instagram: @shot.ega /@gfgastonfotografia

En ese contexto se encuentra Amor do Samba. La coronación de Azul también funciona como una muestra de ese crecimiento: una tradición nacida y desarrollada en Brasil que encuentra en el conurbano bonaerense y, en distintos puntos del país, una comunidad dispuesta a mantenerla viva, formar nuevos artistas y generar sus propios espacios de celebración.

El momento en que Azul se convirtió oficialmente en la Rainha

Sin embargo, si hubo un instante capaz de resumir toda la noche, fue el que ocurrió después de la coronación.

Ya con la corona sobre su cabeza, Azul Matos hizo su entrada como Rainha de bateria. El público se abrió a su paso como si el salón se hubiera convertido en una avenida de carnaval.

La escena estuvo acompañada por dos ritmistas vestidos como guardaespaldas, que la escoltaron durante su ingreso. El recurso aportó una estética ceremonial y espectacular a un momento que ya estaba cargado de emoción.

Cuando Azul llegó frente a la batería, ocurrió otro de los gestos más significativos de la noche. Los integrantes de Belo Som la recibieron con una reverencia, reconociendo simbólicamente el lugar que acababa de asumir.

Impactante: la entrada a su batería tras la coronación

La entrada de Azul Matos como Rainha de Batería.

La imagen se completó con un detalle que llamó especialmente la atención: todos los integrantes de la batería llevaban remeras estampadas con la figura de Azul, convirtiendo su rostro en parte de la identidad visual de la celebración.

Entonces llegó el momento del baile.

Frente a los ritmistas y ante la mirada de familiares, amigos y seguidores, Azul desplegó su samba no pé ya no como Frente de batería. Desde el 5 de septiembre del 2026, la corona ya tiene dueña. Y en Burzaco, Azul Matos comenzó oficialmente una nueva etapa: la de representar a Belo Som y a Amor do Samba como su Rainha de bateria.

¡Salve a Rainha, Azul Matos!

La producción de fotos de Azul Matos como Rainha

PH: Gastón Arancibia - Instagram: @shot.ega /@gfgastonfotografia

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