Una famosa youtuber denunció que quisieron drogarla y abusar de ella en una fiesta

Caeli, una popular youtuber mexicana que cuenta con millones de seguidores en todo el mundo, denunció que un grupo de influencers intentó drogarla y abusar sexualmente de ella. Su video rápidamente se viralizó y en las redes sociales apuntaron al uruguayo Yao Cabrera como uno de los presuntos autores del acoso a la joven mexicana.

Caeli contó que el episodio le ocurrió “en otro país” cuando fue invitada a hacer una colaboración con otros colegas de la plataforma, quienes en un primer momento cuidaron de ella y la invitaron a salir varias veces de fiesta.

“Todo iba súper bien hasta que me dio mucha sed. Pedí agua”, afirmó Caeli. “La botella tenía como si le hubieran puesto tierra alrededor de la tapa. Me doy cuenta que la botella tenía algo, durante toda la noche estuve tomando de lo que me estaban dando”, agregó.

Luego Caeli contó que finalmente pudo escapar de esa casa en donde, aseguró, quisieron abusar de ella. Incluso afirmó que recibió golpes cuando intentó salir de la vivienda al llegar la Policía para rescatarla. “Me tiraron al piso, me empezaron a patear y a decirme: ‘¡Qué estúpida eres’”, afirmó.

“Si eres hombre y te aprovechas de esta manera de una mujer, qué asco de persona eres”, sentenció la joven.

Para defenderse de las polémicas acusaciones, el youtuber uruguayo Yao Cabrera retrucó: “La misma Caeli va a tener que salir a pedir disculpas por semejantes mentiras y acusaciones”.