Una famosa mediática se casa antes de fin de año y sorprendió a todos: "No saben si va a ser en Argentina o en Europa"

Un casamiento inesperado sacude al mundo del espectáculo. Una reconocida figura de nuestro país pasará por el altar antes de que finalice el año. La noticia fue revelada por Karina Iavícoli en Infama y sorprendió a todos.

Todo comenzó cuando Marcela Tauro preguntó: "¿Quién se casa?". Y la panelista le contestó con una pista: "Es una pareja que está hace 6, 7 años juntos".

Karina Iavícoli en los Premios Martín Fierro a la Radio Fue Karina Iavícoli en Infama quien dio a conocer esta novedad. RS Fotos. Iavícoli explicó que había hablado directamente con los protagonistas. Según detalló, la decisión venía dando vueltas desde hace tiempo, pero esta vez es definitiva: "Estuve hablando con ellos, les dije: '¿Puedo contar esto?'. Porque como que van y vienen de la decisión, pero lo loco de esto no es que se casen, que es todo una decisión, porque son muy jóvenes, en particular ella, sino que lo van a hacer antes de fin de año, que falta nada. Lo que no saben es si va a ser en Argentina o en Europa".

Además, la periodista contó que la pareja quiere una ceremonia íntima y sin compromisos comerciales: "Quiere hacer algo muy último, no quieren canje, porque ella que es la famosa, él no es tan conocido, no quiere tener que deber fotos".