Una conductora de canal América recibió un regalo en vivo de un misterioso enamorado

Durante la emisión del programa Pasó en América (América TV), el cual comparte junto al periodista Augusto Tartúfoli, la presentadora Sabrina Rojas recibió un llamativo ramo de 24 rosas rojas, gesto que no dudó en compartir con entusiasmo ante las cámaras. "Me halaga, es fachero y cuarentón. No puedo decir quién mandó las flores", confesó entre risas, generando curiosidad en el set.