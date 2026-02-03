Un reconocido cocinero se separó tras casi una década de relación y confesó el por qué: de quién se trata

El popular cocinero rompió el silencio y reveló que se encuentra soltero desde noviembre. En una charla a corazón abierto, explicó los motivos del desgaste.

Después de meses de mantener un perfil bajo y evitar las preguntas sobre su vida privada, Coco Carreño decidió blanquear su situación sentimental. El chef, que atraviesa un gran presente profesional en la pantalla de El Trece, confirmó que su relación de casi nueve años con su pareja, Andrés, llegó a su fin a finales del año pasado.

"Sí, me separé. Me venía haciendo el zonzo y no decía nada porque uno sabe que esto tiene una parte pública, pero la gente se da cuenta cuando no posteas más nada con el otro", confesó Coco con la sinceridad que lo caracteriza. Según detalló, la ruptura se produjo en noviembre de 2025 y fue una decisión charlada y de común acuerdo.

Los motivos de la separación Embed - Un reconocido cocinero se separo tras casi una decada de relacion y confeso el por que: de quien se trata Lejos de cualquier escándalo o la existencia de terceros en discordia, el cocinero atribuyó el final del vínculo al paso del tiempo y al cambio en la dinámica de la pareja. "Nueve años es un montón. Convivimos desde el día uno y las cosas mutan, van cambiando. El amor toma otra forma y decidimos darle un fin antes de 'hacer cualquiera'", explicó.

A pesar de la distancia física, el vínculo entre ambos sigue siendo de mucho afecto y respeto, al punto de compartir la crianza de su mascota: "Todavía nos queremos mucho, compartimos a Rafa, nuestro perro, y tenemos buena relación". Incluso, fiel a su estilo conciliador, Coco no descartó ser amigo de su ex en el futuro: "Siempre necesitás un tiempo de distancia para acomodar la biblioteca de uno y la del otro, pero con el tiempo capaz podamos comer algo juntos".

Un 2026 enfocado en el trabajo y la soledad Coco Carreño mostró su casa El reconocido cocinero habló de su vida Foto: La Nación Coco Carreño. Archivo MDZ El cierre de su etapa amorosa coincide con un momento de altísima exigencia laboral para Carreño. Entre el éxito de su programa en El Trece y sus emprendimientos gastronómicos, el chef asegura no tener energía para un nuevo romance.