Un reconocido cantante reveló por primera vez detalles de su detención durante la dictadura: "Estuve..."

En medio del 50° aniversario del golpe de Estado en Argentina, un conocido artista decidió revelar la dura experiencia que vivió.

Este 24 de marzo se conmemora un nuevo aniversario del golpe militar en nuestro país y diferentes figuras se expresaron en redes sociales. Sin embargo, el testimonio de un cantante llamó la atención, ya que contó por primera vez que fue detenido en dictadura.

Se trata nada más y nada menos que de la Mona Jiménez, referente del cuarteto en Córdoba y un artista muy querido en Argentina. La Mona contó que fue detenido únicamente por su actividad musical y por el género que representaba.

"Cuando vi esto, dije: 'Mirá, parece que aquí estuve preso'", expresó al recordar el lugar donde lo trasladaron. Según detalló, lo llevaron por un pasillo hacia una dependencia en la que permaneció detenido: "Ahí te llevaban, te metían".

El fuerte testimonio del cantante cordobés sobre su detención en dictadura Un reconocido cantante reveló por primera vez detalles de su detención durante la dictadura e impactó a todos Además, dejó en claro que una de esas detenciones se extendió durante un tiempo considerable: "Estuve un año y ocho meses". También destacó que "yo caía semana de por medio por cantar cuarteto, el cuarteto era mala palabra".