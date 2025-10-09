Un participante de un programa de El Trece abandonó furioso el estudio y su conductor explicó la situación

El presentador del ciclo dio detalles de la agitada partida de un exparticipante del reality revelando su arrepentimiento y dejando una chance latente de regreso.

Ariel Ansaldo, más conocido por su apodo Big Ari, protagonizó un arrebato en directo que culminó con su decisión de abandonar Cuestión de Peso (El Trece). La decisión súbita del exparticipante de Gran Hermano tomó por sorpresa tanto a sus compañeros de programa como a los espectadores, dejando un enorme signo de interrogación en el aire sobre los motivos de su desplante.

El reconocido presentador, Mario Massaccesi, rompió el silencio para abordar la polémica que generó la desvinculación de Big Ari. El conductor del ciclo se refirió a si la determinación del participante lo tomó por sorpresa, detallando además la conversación privada que mantuvieron y dejando una puerta abierta a un posible regreso del mediático al show de bienestar. En una charla con el programa Puro Show (El Trece), Massaccesi explicó: “Me sorprendió la manera en que lo expuso y no me sorprendió que él ya me había dicho en algún momento que no sabía si seguir. Esto pasa en la cabeza de cualquier persona que empieza un proceso”.

A pesar de la comprensión hacia el desafío personal que implica el proceso, el host televisivo manifestó su desacuerdo con la forma en que Ariel optó por retirarse. Massaccesi fue enfático al señalar que el modo de proceder no fue el adecuado: “Usó dos o tres palabras que no me gustó porque no se corresponde con lo que el equipo de profesionales es”. Luego, reveló una llamada posterior a la que el ex Gran Hermano lamentó su accionar. “De hecho, él me llamó y me dijo que estaba muy arrepentido, tal vez no en la decisión, pero sí en la manera en que lo había expresado y en las palabras que utilizó, que yo creo que fueron desafortunadas; no se lo merece ningún profesional”, aseveró el conductor.

Video: Instagram @eltrecetv El motivo subyacente de la impetuosa retirada del reality, según el análisis del periodista, radicó en un momento de ofuscación o ceguera emocional. Massaccesi debió intervenir personalmente: "Me parece que estaba como enceguecido y lo tuve que llamar para que me saludara porque estaba enredado en el enojo. Y después me pareció un gesto muy grande que llamara no solo a la producción, sino que me llamara a mí". La disculpa posterior, a juicio del conductor, representó un gesto de nobleza por parte del exconcursante.