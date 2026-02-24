Un mendocino ingresaría a la casa de Gran Hermano 2026 y hay fuerte expectativa: de quién se trata

Luego de un primer programa con 17 participantes que inauguraron la casa más famosa del país, MDZ Show logró conocer a otro posible hermanito antes de su ingreso al reality.

Desde Mendoza para todo el mundo... hacia la casa más famosa. Créditos.

Gran Hermano Generación Dorada superó las expectativas. Si de números se trata, un sólido 19 le bastó en rating para consolidar a Telefe como el canal más visto del país en la jornada del lunes. Con grandes personajes y la nostalgia a flor de piel, el reality se prepara para arrasar con todo.

Actrices, futbolistas, artistas, influencers y otras figuras, coparon el primer ingreso a la casa de Big Brother. Con un Santiago del Moro prometiendo volver con una segunda camada de hermanitos, la expectativa es enorme.

Un mendocino en la competencia Santi Quiros Santi Quiros a la espera de ingresar a GH. IG @santiquiross Pero, la sorpresa fue aún más grande cuando las redes dejaron al descubierto la próxima participación de un mendocino en el programa. Se trata de Santiago Quiros Casucci, el mendocino que se fue en búsqueda de nuevas oportunidades a Sídney, Australia. Ahora, regresaría al país para hacer fuerte presencia en GH.

santi quiross Quiross en redes. IG @santiquiross El joven festejó un nuevo año de vida el 8 de enero y se muestra entusiasta en las redes. Con un perfil descripto como viajero, Santi ha visitado más de 40 países, mostrando sus experiencias en las diversas plataformas y numerosos destinos, como Estados Unidos, México, Corea del Sur, entre otros.

santi quirross Santiago entraría a GH. IG @santiquiross Con un pasado en la Legislatura Joven de Mendoza, estudios en Administración y Marketing y un canal de YouTube que posee casi 2.000 suscriptores, el mendocino pasaría de viajar por el mundo a albergarse en la casa más importante de Argentina.